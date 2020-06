Pretendiente sorprende a mujer con un six y una caja de tortas para declararle su amor.

Ciudad de México.- Una joven decidió tomar la iniciativa y declarársele a un hombre que la pretendió durante años, para lo cual usó unas latas de cerveza y unas tortas.

Samara Pérez compartió su historia de amor a través de un hilo de Twitter, donde relató que conoció en 2014 a Miguel Pardo, el primo de su mejor amiga.

“Decidí declarármele al chavo con el que estaba saliendo, porque es siglo XXI, 2020 y por qué no”, publicó la joven en su cuenta de Twitter, acompañada de algunas latas de cerveza y una caja de tortas.

A pesar de que de alguna manera si hubo el famoso “click”, no fué al 100% y eso influyó mucho a que yo no quisiera seguirlo conocido y cuando él regresó a su ciudad hablamos un par de veces más pero no resultó. — ⋆☽ (@samaraacuna) June 12, 2020

La joven afirmó que, a lo largo de estos años, sostuvo varias relaciones con otras personas, incluso durante un intercambio escolar que realizó en otro país, pero no fue hasta recientes fechas que decidió dar una oportunidad a su actual pareja.

A pesar de que de alguna manera si hubo el famoso “click”, no fué al 100% y eso influyó mucho a que yo no quisiera seguirlo conocido y cuando él regresó a su ciudad hablamos un par de veces más pero no resultó.

Samara, de 22 años y estudiante de Ciencias de la Comunicación, detalló al diario El Universal que quería “cambiar el chip”, y más en una sociedad como la mexicana donde “no está bien visto que una chava se le declare a un hombre”.