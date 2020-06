Un desastre la ruta San Carlos; urge intervención de autoridades y cambio de concesionarios.

Guaymas, Sonora.- Con unidades en mal estado, sucias y sin servicio de aire acondicionado, el concesionario de la ruta suburbana que cubre la Comisaría de San Carlos Nuevo Guaymas de la manera más insultante para el usuario, pero eso sí, con la tarifa determinada como si fuera un servicio de “primer mundo”.

Y como siempre, es el usuario el que paga las consecuencias del abuso del concesionario y la falta de una acción apegada a la ley de parte de la Dirección General del Transporte.

El problema – refieren los usuarios – “es que es concesionario único, no tiene competencia, y por esa razón, al tener en su poder todas los permisos-concesión en sus manos, hace lo que quiere”.

Aunado a eso, no se cumple con los horarios establecidos, de pronto no llega una de las unidades porque se ponchó de algún neumático o se descompuso, además de que no les funcionan los equipos de aire acondicionado.

Aldo González comenta en redes sociales: “Bien saben que es un pin… monopolio, nomas se hacen pen… pues, aparte de que no han encendido los aires acondiciones que porque no llegan las piezas, si pero tuvieron casi ocho meses para encargarlas y justo cuando se vence la fecha las encargan apenas, son mam…”.

El caso es que las quejas son continuas, llevan años así, y no ha habido autoridad que les ponga un hasta aquí y obligue al concesionario a cumplir solo con… la ley.