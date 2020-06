‘Mi papá no murió de coronavirus’, dice hija de Andrés Valdivia

Guaymas, Sonora.- En redes sociales, Brenda, hija del guardia de seguridad del ISSSTESON-Guaymas, Andrés Valdivia, fallecido el pasado fin de semana, asegura que su papá no murió a causa del coronavirus, sino de un problema estomacal, luego de consumir alimentos en la vía pública, como él mismo refirió antes de ser hospitalizado.

“Mi papá no murió de coronavirus, él fue al Seguro porque le había caído mal comida que comió en la calle y así sin hacerle la prueba lo metieron al área donde estaban los contagiados, y así no hicieron nada para ayudarlo”, refiere Brenda.

Agrega que “ni siquiera esperaron a que llegara mi mamá para dar el permiso y lo cremaron, y no hay nada que pueda hacer para traerlo de regreso; horas antes de que muriera, él estuvo hablando con todos nosotros y no se escuchaba mal y le quitaron el celular y ya no pudimos hablar más con él, no puedo aceptar eso”, señala la joven Brenda.

La situación generó gran polémica en redes sociales, pues es claro que la familia no fue informada con la oportunidad debida y de los pasos que se siguieron hasta cremar el cuerpo.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha recomendado la cremación de las personas que mueran por COVID-19, pero es solo eso, una recomendación que se debe de tomar como tal.

En Sonora, la Secretaría de Salud permite velar hasta por cuatro horas, con algunas limitantes, a estas víctimas de la pandemia, pero aquí el Seguro Social al parecer ordenó la cremación directa.