Da inicio Ayuntamiento a limpieza de canales y arroyos en la ciudad.

Empalme.- Ante el inicio de la temporada de huracanes y la proximidad de las lluvias, el Ayuntamiento, a través de Servicios Públicos Municipales, dio inicio a los trabajos de limpieza y desmalezamiento de canales y arroyos en la ciudad.

Con el apoyo de maquinaria pesada y cuadrillas de trabajadores, se retira maleza, escombro y basura que se ha acumulado en los últimos meses tanto en canales como arroyos en los diversos sectores de la ciudad, manifestó Ignacio Mojica Calderón, titular de Servicios Públicos.

Dijo que en estos momentos trabajan en la limpieza del canal Guadalupe Victoria, el cual no obstante desde el inicio de la administración se ha limpiado en varias ocasiones, desafortunadamente lo encontraron en muy malas condiciones, bastante sucio.

Lamentó que son los propios vecinos quienes arrojan en el canal desechos como neumáticos en desuso, escombro, ramas de árboles y basura, lo que se va a cumulando hasta provocar que se obstruya el afluente.

Comentó que este día no habían pasado dos horas de haber limpiado un área de dicho canal, cuando un vecino del sector Kilómetro Dos fue sorprendido arrojando neumáticos y otros desechos en ese punto, “y eso no debe de ser, no deben de ser tan inconscientes”.

Llamó a los vecinos y comunidad en general a conservar limpio este y todos los canales y arroyos que se sometan a limpieza y mantenimiento, porque de ello depende que cuando se presenten lluvias cumplan con su función y desfoguen el agua