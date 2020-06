Avanza la reactivación económica de Puerto Peñasco

Puerto Peñasco, Sonora.- En la novena sesión extraordinaria, integrantes del Consejo Municipal de Salud y Seguridad aprobaron por unanimidad la Fase 4 del Plan “Peñasco se Activa”, para aplicarse en diferentes fechas, con nuevos protocolos y medidas preventivas para continuar mitigando los contagios de COVID-19 en la ciudad, informó el alcalde Kiko Munro.

El presidente de Puerto Peñasco indicó que, después de escuchar a la voz de la ciudadanía y en un análisis de consenso se aprobaron 15 nuevas medidas de salud y seguridad que se irán aplicando de manera gradual en el municipio.

“Día a día, valorando las peticiones ciudadanas y de las autoridades, sin embargo, no todas pueden aprobarse porque debemos recordar que existe una emergencia sanitaria por la pandemia mundial del Coronavirus que nos afecta a todos por igual, por lo que nos debemos ir ajustando a la apertura gradual de actividades denominadas no esenciales, siempre recordando que la salud es primero”, detalló el edil rocaportense.

La fase 4 aprobada el día 17 de junio destaca:

• Autorización para transportar a más de una persona por vehículo para las familias, bajo los criterios de traslado para el desarrollo de una actividad esencial; Uso de cubre bocas de todas las personas a bordo; No ingerir bebidas alcohólicas; y preferentemente no transportar menores de 12 años, ni adultos mayores de 65 años (no sancionable). Aplica desde hoy.

• Autorización para transportar a más de una persona por vehículo de trabajo, es decir autorizar el traslado de empleados al total de su capacidad, bajo los siguientes criterios: traslado para el desarrollo de una actividad esencial; uso de cubrebocas de todas las personas a bordo; no ingerir bebidas alcohólicas; y preferentemente no transportar adultos mayores de 65 años (no sancionable). Aplica desde hoy.

• Reactivación deportiva al aire libre (ciclismo) en dos áreas, bajo los siguientes criterios: área del Boulevard Roger Clifford y en el área del Boulevard Freemont (Gasolinera Las Conchas // Filtro Sanitario Playa Encanto), con límite de 50 bicicletas por hora; con horarios de 5:00 a 8:00 am. y de 5:00 a 8:00 pm; por lo que, al ser actividades físicas, no será necesario el uso de guantes y cubrebocas, con la supervisión de personal de Seguridad Pública, Instituto Municipal del Deporte y Coordinación Municipal de la Salud. Aplica desde hoy.

• Reapertura de los negocios de renta de motos, carros Reiser y Rhinos; la pesca deportiva y barcos turísticos; todos bajo protocolos de salud y seguridad que tendrán que ser atendidos en el Gobierno Municipal y las instancias correspondientes del Gobierno Estatal y Federal para su apertura. Aplica desde hoy. Desarrollo económico

• Reapertura del área turística Malecón Fundadores a partir del día miércoles 24 de junio bajo los siguientes criterios de respetar las medidas preventivas y de seguridad establecidas para evitar el contagio y propagación del Virus COVID-19, como son el uso de cubreboca, guantes, gel antibacterial, sana distancia, entre otros.

Quedó establecido que el horario de cierre del malecón será a las 21:00 horas, prohibido el consumo y transportación de bebidas alcohólicas; no se podrá tener acceso a música en altos volúmenes, como de vehículos o contrataciones de bandas, norteños y similares; y preferentemente no exponer a menores de 12 años, ni adultos mayores de 65 años (No sancionable).

• Reapertura de restaurantes en el Malecón a partir del día 17 de junio de 2020, con los lineamientos y protocolos anteriormente aprobados. En lo que se refiere al apartado de negocios y locatarios en esta área turística, se aprobó la autorización para la reapertura a partir del día 24 de junio de 2020; con la aplicación de lineamientos, protocolos y respetando el horario de cierre a las 21:00 horas.

• Para los ciudadanos residentes que se quedaron por fuera del cerco sanitario, se aprobó la propuesta para el reingreso de residentes al Municipio de Puerto Peñasco, a partir del día 01 de Julio del año en curso, cumpliendo con todos los protocolos y medidas preventivas y de seguridad establecidas previamente para evitar el contagio y propagación del virus Covid-19.

• Se autorizó el ingreso de familiares y propietarios de casas al Municipio de Puerto Peñasco, Sonora a partir del día 15 de Julio del año en curso.

• Se aprobó el desempeño de las actividades de músicos en sus distintas modalidades, las cuales únicamente se podrán desarrollar en los restaurantes y cumpliendo con todos los protocolos y medidas preventivas y de seguridad establecidas previamente, continuando prohibidas las reuniones sociales, fiestas en casas particulares, locales de renta, así como la prohibición de música en la vía pública y Malecón. Aplica desde hoy.

Autorizó el ingreso de doctores y/o médicos especialistas al Municipio de Puerto Peñasco, Sonora que desempeñan su actividad en clínicas particulares, así como el ingreso de pacientes, que acudan a cita médica en clínicas particulares y que cumplan con los siguientes criterios. A partir de hoy

Apartado de Doctores y/o Médicos, así como para los pacientes deberán cumplir con todos los protocolos y medidas preventivas y de seguridad establecidas previamente para evitar el contagio y propagación del Virus COVID-19. Además, comprobar el ejercicio de su profesión. Mientras que, en el apartado de pacientes, deberán cumplir con la comprobación fehacientemente la consulta médica, a la que viene, únicamente permitiendo el acceso por tiempo limitado.

• Se aprobó el ingreso de turistas a través de embarcaciones como: yates, veleros y barcos, cumpliendo con los siguientes criterios y medidas preventivas y de seguridad para Covid-19, cumpliendo con los ordenamientos jurídicos establecidos por Capitanía de Puerto. Aplica desde hoy. *Cumpliendo lineamientos y protocolos dispuestos por el Consejo Municipal de Salud y Seguridad.

• Aprobación por unanimidad del programa y plan de trabajo para la reapertura de playas de Puerto Peñasco, Sonora; con la limitante de aplicar su operatividad, hasta en tanto el Gobierno Federal emita la orden de apertura y cumpliendo con todos los protocolos y medidas preventivas y de seguridad establecidas previamente para evitar el contagio y propagación del Virus COVID-19.

• Se autorizó el cierre de panteones, referente a la celebración del Día del Padre, el día 21 de junio.