Olegario mató a un hombre por defender a su familia, tras cumplir su condena fue asesinado

Saltillo, Coah.- Dos veces defendió a su familia matando a quien osaba ofender a los suyos; 17 años después de que asesinó a un joven que atacó a sus hijos en Monterrey, Olegario pagó las consecuencias de su impulsividad, lo asesinaron en venganza.

Fue justo el Día del Padre del 2001 cuando Olegario cometió el crimen que lo mantuvo preso durante 17 años, al salir pasó un año y medio al lado de su familia, justo una semana antes del Día del Padre la venganza lo alcanzó.

Los familiares de la persona que asesinó en aquel entonces llegaron a su hogar en Ramos Arizpe y le dispararon a quemarropa, el anciano murió al instante.

Fue en la calle tercera de la colonia Elsa Hernández donde Olegario Samaniego pasaba la tarde del domingo con su familia, cuando llegaron dos personas a bordo de una motocicleta y abrieron fuego contra el señor de 82 años. Su cuerpo quedó tendido en la entrada de su casa.

Actualmente la vivienda se encuentra asegurada por la Fiscalía General del Estado por ser la escena del crimen, entre las evidencias con las que cuentan los agentes de la Fiscalía destaca un video que fue tomado por una cámara de vigilancia en el que se puede distinguir el momento del asesinato.

La muerte de don Olegario fue sentenciada desde hace 19 años, cuando asesinó a Bernardo García, un joven de 24 años que atacó a sus hijos cuando festejaban el Día del Padre.

Este hecho ocurrió en 2001 en la colonia Nuevo san Rafael, en Guadalupe, Nuevo León. Ahí vivía don Olegario y fue el Día del Padre que el señor, que entonces tenía 65 años, mató por segunda vez en defensa de su familia.

Al rendir su declaración inicial, el señor afirmó que esa era la segunda vez que defendía a su familia, dijo al Ministerio Público que en el año 1967 asesinó a un hombre que había ofendido a su familia también.

“No me da vergüenza decirlo, en el año del 67 maté a balazos a una persona de la que no recuerdo su nombre. ¿El motivo?, también fue el mismo, él quería matarme y yo lo que hice fue defender mi vida y a los míos, no duré muchos años en el penal, ya que se comprobó que era legítima defensa, como pasó ahora” se lee en el acta.

Por este nuevo asesinato, Olegario pasó 17 años internado en el Penal del Topochico, al cumplir 80 años obtuvo su libertad, pero ya no regresó a su hogar en Guadalupe, su familia se mudó a Ramos Arizpe, huyendo de las represalias que sufrían por parte de los familiares de Bernardo.

Fue en este nuevo domicilio donde las consecuencias de sus actos lo alcanzaron, a una semana de festejar su segundo Día del Padre fuera de la cárcel, la muerte se lo impidió, Olegario fue víctima de una venganza que comenzó a gestarse aquella tarde de junio de 2001 en Guadalupe.

Actualmente la calle Circunvalación es totalmente diferente a como era en 2001, sin embargo, los vecinos aún recuerdan aquella trágica noche en que Olegario mató por defender a su familia.