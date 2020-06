VIDEO: Niña fue ‘levantada’ y violada por integrantes del cártel de “Los Viagras”

Ciudad de México.- Una niña denunció en redes sociales que fue abusada sexualmente por narcotraficantes del Cártel de Los Viagras o La Nueva Familia Michoacana (LNFM) en la Ruana, u oficialmente el municipio de Felipe Carrillo Puerto en el estado de Michoacán, en México.

A decir de la víctima, la Fiscalía General del Estado de Michoacán se negó a levantar la denuncia pues los acusa de que están coludidos con Los Viagras.

La pequeña, cuya edad ni nombre fueron revelados, habla valientemente frente a la cámara para que se haga justicia y quienes la violaron paguen por lo que le hicieron.

“Me subieron con ellos, solamente escuché cómo me decían lo que me iban a hacer y que me iban a hacer si yo decía, yo di hasta el último golpe que aguanté y me defendí y uno quedó herido y yo, me aventaron de la camioneta… me aventaron de la camioneta, me tiraron, me empujaron de ahí”, narra entre lágrimas la menor de edad.

“Cuando miré yo que no más se fueron, arrancaron la camioneta los muy cobardes y se fueron, yo al momento miré que mi moto la habían tirado la habían dejado tres cuadras después donde me habían tumbado de la moto y me fui corriendo hacía mi moto, estaba todavía prendida, tirada y prendida, yo me fui a la casa de mi amiga, antes de llegar me di cuenta que no traía el bolso q

ue yo cargaba, me fui a donde lo había tirado… al momento agarré mi celular que estaba en el bolso y le marqué a mi hermano, le marqué y rápidamente fueron por mí a la casa de mi amiga“, detalla la pequeña.

“Yo hace 20 días, antes de cuando me acosaron verbalmente, yo ya había dado el comunicado con la gente, con la supuesta gente que está encargada del pueblo, lo que me había pasado…” y se corta el video que circula en redes sociales.