Dan de alta a paciente de COVID-19 en Guaymas.

Guaymas, Sonora.- En notable mejoría clínica fue dada de alta Hermelinda Ríos López, después de recuperarse de Covid-19 en el Hospital General de Guaymas, informó Juan Carlos Rodríguez Aguilar.

El director del nosocomio detalló que la paciente de 70 años llegó con complicaciones por su baja saturación de oxígeno por lo que se reportaba grave.

“Sin embargo, posterior a la aplicación del tratamiento observamos una mejoría y por lo que se continua en monitoreo constante y tolerando los ejercicios de recuperación”, explicó.

Su evolución fue muy buena, dijo, por lo que se decidió su egreso y se determinó que el seguimiento será en domicilio.

Hermelinda deberá continuar con oxígeno suplementario en caso de requerirlo, se le brindaron por escrito los signos y síntomas de alarma para acudir a urgencias con cita abierta en caso de requerirse, aclaró Rodríguez Aguilar.

Por su parte, la paciente expresó su agradecimiento al personal que la atendió: “me siento bien, gracias a Dios y a este equipazo de médicos y enfermeras que estuvieron conmigo, porque yo no sé cómo llegue aquí, me siento mucho mejor, me faltaba mucho el aire y tenía dolor que me atacaba en el pecho”.

El trato del personal fue muy bueno, continuó, hacen todo lo posible por estar las 24 horas del día por estar con uno, quiero dar primero gracias a Dios, enseguida, a los médicos y enfermeras y en tercera a esos hijos hermosos que Dios me dio. Gracias, muchas gracias, que Dios les dé bendiciones, fortaleza y los llene de salud para que sigan atendiendo a los demás que lleguen aquí, puntualizó Hermelinda Ríos López.