Celebra su cumpleaños combatiendo el Covid-19 el doctor Vicente Soto Acosta.

Nogales, Sonora.- Hay que hacerle frente a este virus y seguir trabajando, expresó Vicente Soto Acosta, durante su 71 aniversario de vida el cual lo celebró en el Hospital General de Nogales, combatiendo el Covid-19.

Como un ejemplo de vocación y entrega lo describen sus compañeros de trabajo en el hospital, así como admirable su dedicación ya que a pesar de haber sido operado del corazón, continúa trabajando a diario dando lo mejor sí mismo.

Soto Acosta quien lleva 28 años de servicio como pediatra y epidemiólogo quien agradeció a Dios por la oportunidad de llegar a su cumpleaños 71 en tiempos de Covid-19 y la gran mayoría de estos han estado dedicados a la medicina.

“Yo soy pediatra y me habilité como epidemiólogo y esto me ha dado muchas satisfacciones, he aprendido mucho durante todo este tiempo dentro de esta pandemia que nos ha dado durísimo y que esperamos que pronto termine, hay que seguir adelante”, resaltó.

Estoy triste, dijo, porque algunos compañeros han fallecido, otros están graves, les quiero decir que esto es serio lleva muchas complicaciones, sin embargo, hay que darle frente y seguir trabajando, seguir adelante.

Agradeció a sus compañeros el pequeño homenaje que le brindaron, les reconoció su compañerismo, su lealtad y el estar en equipo para el bien de la comunidad.

“Ni el Covid lo detiene, él ha seguido viniendo al hospital como si nada, de verdad es un ejemplo a seguir y nos motiva a no claudicar en esta lucha que tenemos contra este virus”, dijo Juan Antonio López Rivera, director del nosocomio.