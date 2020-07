Empalmense Juanjo Carrizoza lanza su primer sencillo ‘No se me Quita’

Guaymas, Sonora.- Bien se dice que el que no arriesga no gana, que debes estar medio loco para buscar el éxito; que te tienes que caer muchas veces para levantarte más fortalecido, equivocarte en los intentos y sobre todo tener tu meta muy clara: Cantar… Ese es Juanjo Carrizoza.

Uno de los mejores fotógrafos de moda editorial, originario de Maytorena, Sonora, ha decidido dedicar su alma al sacar su primer sencillo “NO SE ME QUITA”, un cover del cantante Maluma, en versión romántica que tiene miles de vistas en YouTube grabado en su lugar de origen, el Valle de Empalme y Guaymas, Sonora.

“El estreno fue un escándalo en las redes sociales, porque están acostumbrados a verme dirigiendo o tomando fotos, nunca se imaginaron que grabaría mi primer video en mi pueblo natal”, dijo al inicio de la entrevista.

Desde niño siempre tuvo el gusto por la música, sentía vergüenza cantar y no estaba seguro de su voz, se fue a la Ciudad de México a buscar la oportunidad, donde él sabía que agarraría tablas, la fotografía.

“La fotografía me dio la seguridad que necesitaba, yo visualicé esta locura, fui un terco, sabía que el arte es mi pasión”, admite.

“Estar en la Ciudad de México no fue todo miel sobre hojuelas, tuve muchos obstáculos, que gracias a Dios no me quitaban la fuerza para llegar hasta donde paramos. Llegó el momento que estaba retratando a las mejores modelos de México y las influencers ni se diga, ya andaba en medio del espectáculo desde que nació la idea entre los sembradíos de su pueblo natal”, comenta Juanjo.

“Siempre trataré de grabar mis videos en el valle, porque ellos me han apoyado mucho, toda mi infancia la hice allá, imagínate lo orgulloso que estoy y más por querer mostrar al mundo de donde salimos”, detalló.

Su primer sencillo “NO SE ME QUITA” ya empieza a sonar en las radios locales y próximamente ya trabajará en su segundo corte musical. “Hay que aprovechar que estamos en casa y sacar lo mejor de nosotros en estos tiempos, lo cual, verán reflejado todo mi esfuerzo en esta aventura que desde niño me propuse”, finalizó.

JUANJO CARRIZOZA

Es fotógrafo profesional y tiene una fundación de nombre JUCABA para ayudar a los más desprotegidos.

Las modelos más famosas lo buscan para sus fotos de catálogo; ahora Incursionar en lo que más le apasiona, la música, con su tema “NO SE ME QUITA”.

Síguelo en todas las redes sociales como Juanjo Carrizoza.