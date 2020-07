Hombre agrede cruelmente a una abuelita para robarle su bolso

Estados Unidos.- El departamento de policía de Nueva York, en Estados Unidos, dio a conocer esta semana el brutal robo que sufrió una abuelita en calles del barrio de Kips Bay.

Los hechos ocurrieron el pasado domingo cuando la mujer de 64 años de edad estaba parada en la calle, en ese instante un hombre se acercó y comenzó a ahorcarla.

En el video se puede ver a la mujer tendida en el suelo mientras el ladrón se aleja del lugar con la bolsa de ella.

Medios locales que la mujer sufrió lesiones en el cuello, codos y rodillas.

Ahora las autoridades piden ayuda a la población para identificar al agresor quien usaba un cubrebocas y se hace más difícil su localización.

🚨WANTED for ROBBERY: Do you know this guy? On 6/28/20 at approx 8:30 AM, in front of 332 East 29 St in Manhattan, the suspect choked a 64-year-old female, then took her bag containing her phone and money. Any info call or DM @NYPDTips at 800-577-TIPS. All calls are anonymous. pic.twitter.com/QXWLxXBAjb

— NYPD NEWS (@NYPDnews) June 30, 2020