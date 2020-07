Pedro es un sonorense que trabaja en hospital Cruz del Norte y que ha logrado vencer al Covid-19 .

Hermosillo, Sonora.- Tras presentar mejoría en todos los síntomas que tuvo por Covid-19 y dar negativo en la prueba, regresó a sus actividades normales Pedro Nogales Cadena.

El empleado administrativo del Hospital Psiquiátrico Cruz del Norte detalló que en un principio se sintió mal en general, tuvo fiebre y dificultad para respirar aunque no necesitó hospitalización.

Mencionó que le recomendaron quedarse en casa y realizarse la prueba, acudió al Centro Centinela y dio positivo y de ahí se regresó a su casa a aislarse y tomar los medicamentos para su recuperación.

“Me sentí muy mal de haber contagiado a mi familia, aunque ellos no se sintieron tan mal como yo, todos se enfermaron, mi esposa es asmática y como lleva tratamiento eso le ayudó y mis hijos mayores solo sintieron síntomas tres días y se recuperaron; mi hijo menor tuvo dolor de cabeza solamente”, explicó.

A mí me duró 15 días la enfermedad y fue muy difícil pues la fiebre no cedía, me sentía muy mal, me recomendaron hacerme una radiografía de los pulmones para ver cómo estaba, hasta que el virus fue cediendo, precisó Nogales Cadena.

Dijo sentirse agradecido con Dios por no haber necesitado hospitalización y haber superado la enfermedad.

Para finalizar, envió un mensaje a la población: no esperen a enfermarse para creer en esta enfermedad o esperar a que un familiar se enferme para decir que efectivamente sí existe, sí existe y tendremos que aprender a vivir con él.