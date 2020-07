Promueve Gobernadora Pavlovich iniciativas para impulsar la minería en México

Hermosillo, Sonora.- En momentos tan complicados para todas las actividades económicas por la emergencia sanitaria del Coronavirus (Covid-19), es fundamental retomar las iniciativas de la deducibilidad del gasto en la exploración minera y el regreso del beneficio del Fondo Minero, enfatizó la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, al participar como invitada de honor en la conferencia digital “Reactivación de la minería en la nueva normalidad”, llevada a cabo por la Secretaría de Economía federal.

En el marco de la celebración del Día del Minero 2020, la mandataria estatal inauguró las actividades de la mesa “La fraternidad de la minería ante la emergencia sanitaria, implementación de protocolos ante Covid-19”, donde recalcó que, ante estos difíciles momentos por la pandemia, se deben realizar acciones para beneficio de la minería y ambas iniciativas promovidas por ella podrían ser un gran apoyo, tanto para la actividad minera como para las comunidades y zonas mineras.

“En este momento para todas las actividades económicas volver a retomar esta iniciativa en el Congreso de la Unión de hacer deducible la exploración nos haría más competitivos y por otro lado volver a retomar de alguna u otra forma el Fondo Minero que llegue a esos municipios que antes estaban olvidados, que solo veían pasar la riqueza, pero que no se quedaba en esos lugares, ustedes pueden ver, al menos en mi estado un antes y un después en esos municipios y creo importante poder volver a ello, se me hace lo más justo para la gente que vive ahí”, afirmó.

Con respecto a la iniciativa de la deducibilidad del gasto en la exploración minera, la cual lleva promoviendo en la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) desde el 2018, la titular del Ejecutivo Estatal aseguró que, sobre todo en estos momentos tan complicados, a través de esta acción se daría un gran impulso a la minería en el país, se atraerían más proyectos e inversiones, además de generar más empleos.

La gobernadora Pavlovich destacó además que Sonora es un estado líder en producción minera y resaltó, también, que con el Fondo Minero se logró cambiar la cara de algunos municipios en Sonora que estaban en rezago en distintas áreas, por lo que pidió retomar este programa a nivel nacional.

“Insisto, creo que es importante retomarlo, por supuesto con nuevos esquemas de transparencia, de rendición de cuentas, todo lo que se requiera para que realmente llegue a donde tiene que llegar ese recurso, yo en lo personal me siento muy orgullosa de cómo se manejó en Sonora, de cómo no se hicieron obras que no tuvieran sentido social, todas las obras que se hicieron en Sonora con Fondo Minero fueron carreteras, centros de salud, escuelas, servicios públicos, electrificaciones, servicios de agua potable, en fin, todo aquello que era esencial”, apuntó.

El sector minero es de las actividades con mayor control y protocolos de seguridad en esta etapa de contingencia sanitaria, dijo la mandataria estatal, por esta razón los felicitó y los invitó a seguir siendo una actividad ejemplar en este sentido, además de tener un compromiso con el medio ambiente, y fraternidad con las comunidades donde están establecidos.

Indicó que en la actualidad es prioridad el regreso de la actividad minera cumpliendo con todos los protocolos de seguridad en materia de salud ante el Covid-19 para los trabajadores, por lo que dijo, es alentador constatar que se está reactivando con éxito en este renglón.

Durante la conferencia digital participaron: Zoé Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); Leticia Delgado, secretaria de Salud y Bienestar Social de Colima; Carlos Peña, secretario de Salud en Guerrero; Donato Casas, secretario de Salud en Oaxaca y Gilberto Breña, secretario de Salud de Zacatecas.