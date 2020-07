Invade humo del basurero a la comunidad de Maytorena

Empalme, Sonora.- Como ya informamos ayer, mediante una transmisión en vivo, de nueva cuenta el basurero municipal o basurón está en llamas y del mismo emanan espesas nubes de humo que mantienen una gran afectación para comunidades rurales, pero principalmente al poblado Maytorena, donde el ambiente es irrespirable.

Un residente de esta comunidad ejidal nos envía una carta bastante amplia, cuyo contenido aquí reproducimos:

“Buenos días. Me gustaría comentarle que en el ejido Maytorena hoy amanecimos llenos de humo, tanto que dentro de las casas se batalla para respirar de la exagerada cantidad de humo; mi mamá tiene problemas con los pulmones y hace unos momentos, a causa de la gran cantidad de humo, casi de me desmaya”.

“Me gustaría que publicara una nota para a ver si las autoridades hacen algo. No puede ser posible que esto esté pasando tan seguido, se me hace mucha casualidad que en cuanto en el relleno sanitario tienen considerable cantidad de basura, “accidentalmente se prenda” y las autoridades no hagan nada. ¿Qué pasa?, ¿acaso el pueblo no importa?”.

“Se incendia una planta de maquilas y vienen bomberos desde otras ciudades a apagar el incendio, pero acá como es un pueblo, no es una empresa que deje algo de monetización, no hacen ¡nada!”.

“Hay bebes, personas ancianas, jóvenes, niños. Toda una sociedad afectada con esa quema de basura que se ha vuelto rutinaria (porqué accidente no es). Y ahora el problema es más grave, ya que hay personas con COVID-19 y usted ya conoce las complicaciones que surgen a raíz de dicho virus y una muy importante y lamentable es la batalla para respirar”.

“Teniendo tanto humo, teniendo ese virus, no hay persona que pueda vivir con eso. Solo es una preocupación, no solo personal, sino social”.