Dedicado Hospital General del Estado solo a casos COVID-19

Hermosillo, Sonora.- El Hospital General del Estado (HGE) está totalmente enfocado a la atención de pacientes bajo contagio de COVID-19, por lo que personas con otro tipo de padecimientos son enviados al Hospital Integral de la Mujer del Estado de Sonora (HIMES), según lo dio a conocer Marcos José Serrato Félix.

El director del HGE indicó que este martes se llegó al 100 por ciento de la capacidad hospitalaria, solo con pacientes COVID-19, de ahí que se dejaron de recibir casos diversos en Urgencias y los mismos son canalizados al HIMES.

“Es importante que la gente sepa que no estamos recibiendo pacientes de otro tipo, no queremos negar la atención, simplemente nos estamos ocupando de las urgencias por COVID, dada la gran demanda que hay, para protección de los mismos pacientes que no presentan el virus, así que todas esas urgencias ajenas a COVID se ven en el HIMES”, indicó.

Explicó además que existe una estrecha coordinación entre el Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) y la Delegación de Cruz Roja Mexicana sobre la movilizació0n de pacientes, ya sean COVID- 19 o con otro padecimiento, para canalizarlos al hospital que corresponda.