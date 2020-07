Abuelito de 60 años logra recuperarse del Covid-19 después de 15 días internado en en Nogales

Nogales, Sonora. Tras presentar mejoría clínica de las complicaciones derivadas en su salud por el Covid-19, fue dado de alta José Ramón García, de 60 años de edad, informó Juan Antonio López Rivera.

El director del Hospital General de Nogales (HGN) detalló que el paciente llegó con dolor de cabeza, dolor de garganta y dificultad para respirar, sin embargo, tenía miedo de ser ingresado al hospital, pero se le convenció de que era lo mejor para su pronta recuperación.

Así mismo, dijo, presentaba fiebre y baja saturación de oxígeno, su respuesta fue favorable al tratamiento que se brindó y fue evolucionando de manera satisfactoria.

‘’Es importante mencionar que no requirió ventilación mecánica, se mantuvo hospitalizado por 15 días, hasta su franca mejoría. Estamos muy contentos de ver un paciente más que se recupera y aunque el señor Encinas es mayor, no tiene comorbilidades y eso es un punto importante a su favor”, resaltó López Rivera.

Por su parte, Rocío Celeste García, hija del paciente, expresó su agradecimiento: “no podía dejar pasar el darles un agradecimiento primeramente a Dios y al personal médico y administrativo de esta institución porque nos dieron un apoyo grandísimo’’.

Desde el primer día, relató, estábamos con la angustia y el miedo, al llegar al hospital, me dejaron acompañar a mi papá con todos las protocolos de seguridad hasta que llegaran los médicos y fue internado, han sido días de mucha angustia, de no verlo, no escucharlo y cuando menos pensábamos la trabajadora social o la psicóloga me llamaba para darme el informe médico de mi papá.

“Por eso les pido de todo corazón a la gente que hagamos un cadena de oración para todo el sector salud que en verdad son unos verdaderos guerreros, ¡Dios los bendiga siempre!”, finalizó.