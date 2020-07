Pastor predicen la llega de Jesucristo para el 21 de diciembre de este 2020

Ciudad de México.- Luego de todos los sucesos que han ocurrido este 2020, algunos grupos cristianos de nicho y teóricos de la conspiración han asegurado que el regreso de Jesucristo será este año, entre ellos, el pastor Paul Begley en Indiana, Estados Unidos, quien ya ha profetizado el fin del mundo en varias ocasiones.

Fue mediante YouTube que el predicador ha compartido la supuesta amenaza que representará el anticristo, que supuestamente que llegará para el 21 de diciembre de 2020.

Prophecy “Lucifer To Reveal Antichrist Before Apocalypse” https://t.co/dBMRBgEYge

I just uploaded “Antichrist and Devil” to #Vimeo: https://t.co/PnzSb6RbOb

— Paul Begley Prophecy (@pastorbegley) July 14, 2020