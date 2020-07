Perrito llora frente a las cenizas de su "mejor amigo" y seniega a separarse de la urna.

Ciudad de México.- Usuarios de redes sociales han quedado conmovidos con las historia de un perrito que lloró por la muerte de su dueño y se ha negado a despegarse de las cenizas.

Las imágenes del tierno can impactaron a los cibernautas, pues el animalito sufrió por la ausencia de quien fue su compañero durante muchos años.

La historia fue compartida por una usuaria de Twitter identificada como Gabriela Mondaca, quien aseguró que el fallecido era su padre y dueño del perrito.

Mi perro dormía a un lado de mi papá , el lo sacaba a pasear todos los días sin falta y cuando nos entregaron sus cenizas mi perro no se despegó ni un segundo y lloraba, así que no me digan que los animalitos no sienten ❤️ pic.twitter.com/nNJNd87jPZ — gabriela mondaca (@gaby_mmc) July 17, 2020

“Mi perro dormía a un lado de mi papá, él lo sacaba a pasear todos los días sin falta y cuando nos entregaron sus cenizas mi perro no se despegó ni un segundo y lloraba, así que no me digan que los animalitos no sienten”, fue el mensaje que se compartió en la plataforma.

Las reacciones por el sufrimiento del perrito ante las cenizas de su dueño no se hicieron esperar y miles de comentarios destacaron el fiel corazón del peludo.