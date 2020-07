Desarrollan investigadores mexicanos fármaco contra el CVID-19.

Ciudad de México.- Investigadores de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía (ENMH), del Instituto Politécnico Nacional (IPN) desarrollaron 20 compuestos para desarrollar fármacos que podrían utilizarse como tratamiento efectivo contra el COVID-19, según publicó la revista LIFE Sciences, especializada en temas de salud.

El respecto, Mario Alberto Rodríguez Casas, director general del IPN, dijo que la salud de la sociedad es una prioridad en el rol universitario que juega la institución, frente a la actual crisis sanitaria.

Los doctores en Ciencias Claudia Guadalupe Benítez Cardoza y José Luis Vique Sánchez, científicos de la ENMH y de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) respectivamente, extendieron el documento Potential inhibitors of the interaction between ACE2 and SARS-CoV-2 (RBD), to develop a drug, y aseguran que encontraron 20 compuestos farmacológicos enfocados hacia un blanco terapéutico específico para atacar el mecanismo de acción del virus.

Estos compuestos impedirían la interacción entre las células humanas y el virus SARS-CoV-2, ya que están dirigidos a la enzima convertidora de angiotensina 2 (ACE2), que se encuentra en la superficie de las células de varios tejidos del organismo humano.