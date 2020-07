Comando armado secuestra al menos a 20 empresarios en Puerto Vallarta.

Puerto Vallarta, Jalisco.- La delincuencia organizada dio un duro golpe a la tranquilidad ciudadana en Puerto Vallarta, lugar en el que se efectuó un secuestro masivo. De acuerdo con medios locales, alrededor de 20 personas fueron secuestradas al mismo tiempo, entre ellas, habría 10 pequeños empresarios.

Las víctimas se encontraban en una actividad recreativa a bordo de vehículos todo terreno en la Sierra Occidental de Jalisco. Lamentablemente, también hubo una persona que fue asesinada, al resistirse.

De acuerdo a informes extraoficiales el secuestro del grupo de turistas habría sido realizado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Esto, sucedió el pasado 18 de julio, y aún no hay claridad en lo sucedido, así lo explicó el presidente municipal, Arturo Dávalos.

FISCALÍA NO TIENE DENUNCIAS POR NINGUNA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD

“Sí hubo unos hechos, una balacera en Residencial Fluvial, fueron unos RZR que hacían un recorrido por la sierra de Jalisco y al llegar aquí a Puerto Vallarta hubo un enfrentamiento, un herido que más tarde falleció en el hospital.

“La Fiscalía llegó ahí para levantar la carpeta de investigación. Ya no habíamos sabido nada referente a este tema, no sé si hubo plagio o los levantaron, secuestro, no sé si hubo eso, me imagino que debe de haber alguna denuncia”, señaló.

Si hubo algún plagio en contra de un grupo de turistas de Guanajuato que llegaron a Puerto Vallarta el pasado sábado, donde asesinaron a uno de ellos, las autoridades estatales no han recibido denuncia alguna, afirmó el fiscal del Estado, Gerardo Octavio Solís Gómez.

“Respecto a la desaparición de algunos miembros de este grupo quiero decirles que desde el día de los hechos hemos trabajado en la investigación de este homicidio y en la búsqueda de personas desaparecidas, por la posibilidad de que exista, pero es importante mencionar que en Jalisco no tenemos hasta este momento ninguna denuncia de ninguna persona desaparecida”.

El fiscal relató que el sábado 18 de julio llegaron entre 13 y 14 personas a Puerto Vallarta en vehículos todo terreno y camionetas con remolques. Habían salido un par de días antes de Guanajuato.

“Por información de uno de los testigos sabemos que se vieron como punto de partida en la carretera León-Lagos, cerca de Guanajuato, que venían entre 13 y 14 personas, algunos se conocían de algún tiempo, otros por algún nombre o apodo”.

Eran cuatro vehículos todo terreno, dos camionetas pick up con remolques y se sumaron otras dos camionetas tipo SUV.

Las personas hicieron escalas en Ameca, Mixtlán, Mascota y San Sebastián del Oeste, donde comían y descansaban. El sábado a las dos de la tarde llegaron a Puerto Vallarta, donde se dividió el grupo en dos partes, uno que se dirigió a la Playa Tomates en los vehículos todo terreno; y el otro grupo de camionetas, que paseó por el Malecón.

Desde este punto se comunicaron con sus compañeros para reunirse en el fraccionamiento Fluvial Vallarta, que fue donde un grupo de criminales les cerró el paso.

“Entonces sobreviene el caos, empiezan a tratar de huir, hay una serie de disparos, una persona queda herida en el lugar, otras personas logran huir, algunos pie-tierra, otros en vehículo y posteriormente llegan diversas autoridades”. La persona lesionada falleció en el hospital mientras que las autoridades aseguraron varios vehículos todo terreno abandonados, propiedad de las víctimas.

Alcalde de Vallarta confirma balacera por presunto plagio

El fiscal aseguró que han laborado en comunicación con la Fiscalía de Guanajuato, donde le confirmaron que en ese estado tampoco hay denuncia de desaparición. “Sin embargo no es un dato que hemos estado dejando de lado”.

Este sábado, se informó en un medio nacional que algunos de los integrantes del grupo de turistas fueron capturados por los criminales y posteriormente sus familiares comenzaron a recibir llamadas donde pedían dinero a cambio de su libertad.

“Es importante mencionar que el temor causado al resto del grupo ha causado que no haya un acercamiento con las autoridades para colaborar con la identificación de vehículos o de probables responsables”.

Según el fiscal, se lleva a cabo un operativo en la zona al presumir que opera una célula criminal de alta peligrosidad.