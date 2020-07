Enfermera se aisla en Hotel Covid para proteger a su familia.

Hermosillo, Sonora.- Al enterarse por sus compañeros de trabajo del apoyo por parte de la Secretaría de Salud para el personal médico sobre la posibilidad de aislarse, Lucia no dudó en proteger a su familia, compuesta por su esposo, 3 hijos y un hermano.

La enfermera de Isssteson detalló que tiene cinco semanas aislada en el Hotel Covid, donde se mantiene separada de su familia para poder salir a trabajar y regresar sin ponerlos en riesgo de contagio de Coronavirus.

‘’A mis hijos les dije que iba a llegar un momento que no iba a poder ir a la casa porque en el trabajo se iban a poner las cosas muy feas, ellos me entienden muy bien, me dijeron que estaban conmigo, mi esposo también me dijo, adelante, si es por el bien de todos, adelante’’, compartió.

La enfermera se mostró muy agradecida con el secretario de Salud, Enrique Clausen por el apoyo y con todo el equipo del Hotel Covid, desde el personal de limpieza hasta el coordinador de este centro, ya que, dijo, ha estado muy bien atendida.

“Tenemos que cuidarnos, mucha gente no cree en el Covid-19 y sí existe, la gente lo cree hasta que lo está viviendo directamente, es algo horrible, han fallecido compañeros míos de trabajo y es algo muy duro la verdad”, indicó.

Relató que desde que inició la contingencia ya no puede dormir, pensar en su familia, además de que la gente no hace caso y que muchos piensan que el Covid-19 no existe.

‘’Mi temor más grande es que mis hijos y mi esposo se contagien y no poder estar con ellos en ese momento, es un esfuerzo muy grande el que tenemos que hacer cada día’’, precisó.

“Les quiero decir a las personas que se cuiden para que nos cuiden a nosotros que estamos en la primera línea de batalla, háganlo por su familia y por todo el personal de salud”, concluyó.