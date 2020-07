Estudiante que fue abandonada en un hospital murió por obstrucción de vías aéreas con alimento

Ciudad Juárez.- La Fiscalía Especializada de la Mujer (FEM) descartó realizar una investigación exhaustiva en torno a la muerte de Nuvia Adriana Pompa, la estudiante que fue dejada muerta en un hospital por un conductor de la plataforma Uber, que posteriormente se retiró, según informó ayer Wendy Chávez, titular de la dependencia.

Explicó que la causa de muerte de la mujer es por falla orgánica, por lo que “en el caso de muertes no delictivas la investigación no es exhaustiva”, dijo.

La necropsia detalla que la estudiante de la UACH de la carrera de Nutriología murió por obstrucción de vías aéreas con alimento, restos que también fueron encontrados en su estómago, según dio a conocer la fiscal.

Wendy Chávez informó que la muerte no fue provocada por un tercero y la víctima no presentaba huellas de violencia, por lo que no se habrá de profundizar en la investigación de su muerte.

Nuvia Adriana Pompa Navarrete, de 24 años, presuntamente tomó un Uber el jueves pasado, día de su muerte, dicen las primeras diligencias ministeriales.

Personal de un hospital privado avisó a las autoridades que la persona que llevó a Urgencias a la estudiante desapareció de la escena.

Luego se conoció que la fallecida prestaba su servicio social en el IMSS, en la Unidad de Medicina Familiar número 47, según informó la Fiscalía.

Tanto las autoridades universitarias como médicas del IMSS lamentaron la muerte de la mujer, quien era madre de una niña de 4 años, según trascendió en redes sociales.

La Oficina de representación en Chihuahua del IMSS, exigió el esclarecimiento de los hechos a través de un comunicado.

La UACH, donde Nuvia era pasante, también anunció en una esquela que estaría atenta al resultado de la investigación.

La fiscal de Mujeres informó que ya se había explicado a la familia las circunstancias del fallecimiento con base en los certificados médicos asentados en el expediente que se llevó para investigación.

Con información de: El Duario de Juárez