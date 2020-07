Inician operativos para confirmar que negocios cumplan con medidas sanitarias obligatorias: Enrique Clausen Iberri .

Hermosillo, Sonora.- Como parte de los protocolos rigurosos de la reactivación económica en Sonora ante el Coronavirus (Covid-19), se iniciaron los operativos “Negocio responsable, negocio seguro”, para verificar que cada comercio cumpla con las medidas preventivas obligatorias ya establecidas, enfatizó Enrique Clausen Iberri.

Tras haber superado la enfermedad, Clausen Iberri se reincorporó a la transmisión en vivo de este lunes en que se confirmaron 35 decesos más en Sonora a causa de la pandemia y 400 nuevos casos, a la transmisión en vivo y en su mensaje indicó que el pasado fin de semana comenzaron con los operativos de verificación en las empresas y comercios que han reiniciado sus actividades.

“Es totalmente inaceptable que en los centros de trabajo la gente no use cubrebocas, es totalmente inaceptable que la disciplina se relaje y se pase por alto el cumplimiento de los protocolos de sanidad que protegen tanto al personal como a sus mismos clientes, es inaceptable y por eso, hemos comenzado con los operativos: ‘Negocio responsable, negocio seguro’, comenzamos a supervisar el fin de semana, que empresas y negocios sigan con las medidas preventivas, las cuales no son opcionales, sino obligatorias”, afirmó.

Las verificaciones comenzaron en negocios grandes, dijo Clausen Iberri, al ser los que atienden una cantidad mayor de personas y aumenta su riesgo de contagios y confirmó que en ninguno de los lugares que se supervisó se encontraron motivos para clausurarlos.

“Estamos a favor de que a los negocios les vaya bien y la protección del empleo, pero no vamos a permitir que acciones irresponsables le causen más daño y dolor a Sonora, mucha gente ha perdido seres queridos, muchas familias se han roto, en este preciso momento, hay alguien llorando a un familiar que se le fue, y la única forma de impedir que esas tragedias sigan ocurriendo es endureciendo vigilancia y sanciones, así como felicitamos y ofrecemos nuestro apoyo a los negocios que están cumpliendo responsablemente, vamos a cerrar a los que no cumplan con las medidas de seguridad, cero tolerancia a las actitudes irresponsables”, aseguró.

Por su parte, Héctor Clemente Baltierra Ochoa, director general de Atención Especializada y Hospitalaria, indicó que este día, 17 pacientes Covid fueron dados de alta por mejoría de diferentes hospitales en la entidad, a la fecha 13 mil 570 sonorenses se han recuperado de esta enfermedad.

Agregó que este día se confirmaron 35 decesos más por Covid-19, los cuales ocurrieron en 23 hombres y 12 mujeres, con edades entre 31 y 95 años, para acumular mil 695 defunciones en Sonora; ocho de ellos residentes de Hermosillo; siete de Cajeme; cinco de Caborca; dos de Navojoa; dos de Nogales; dos de San Luis Río Colorado.

Además, dos de Empalme; dos de Guaymas; uno de Agua Prieta; uno de San Ignacio Río Muerto; uno de Magdalena de Kino; uno de Huatabampo y uno de Etchojoa; los pacientes iniciaron síntomas entre el 10 y el 20 de julio y fallecieron entre el 16 y el 22 de julio; 18 de ellos eran derechohabientes de la Secretaría de Salud; 15 del IMSS; uno del Isssteson y uno del Issste.

Baltierra Ochoa detalló que este día también se confirmaron 400 nuevos casos de la enfermedad, acumulan 17 mil 860 casos en total, los nuevos casos ocurrieron en 239 mujeres y 161 hombres.

Comentó que de ellos, 175 son residentes de Hermosillo; 70 de Navojoa; 54 de Cajeme; 26 de Caborca; 18 de Guaymas; 11 de Empalme; ocho de Etchojoa; siete de Cananea; siete de Huatabampo; cinco de Nacozari de García; cuatro de Puerto Peñasco; cuatro de San Luis Río Colorado; tres de Bácum; dos de Cumpas; uno de Pitiquito; uno de Tubutama; uno de Álamos; uno de Agua Prieta; uno de Nogales y uno de Moctezuma.

El director general de Atención Especializada y Hospitalaria precisó que entre los pacientes se confirmaron tres casos pediátricos, en dos niñas y un niño de entre 8 y 10 años, dos de estos en residentes de Hermosillo y uno de Cananea, para acumularse un total de 172 casos pediátricos.

Además, se confirmaron tres casos en mujeres embarazadas, 2 de ellas residentes de Hermosillo y uno de Nogales, para acumularse 164 casos de Covid-19 en embarazadas; 47 de los 400 casos ocurrieron en trabajadores de la salud, residentes de: Hermosillo (25); Cajeme (9); Guaymas (4); Navojoa (3); Puerto Peñasco (2); Empalme (2); Bácum (1) y Nacozari de García (1).

Casos Covid-19 en Sonora: 17,860 casos confirmados y 1,695 defunciones

Defunciones registradas el 27 de julio: 35

Hermosillo: 8

Cajeme: 7

Caborca: 5

Navojoa: 2

Nogales: 2

San Luis Río Colorado: 2

Empalme: 2

Guaymas: 2

Agua Prieta: 1

San Ignacio Río Muerto: 1

Magdalena: 1

Hautabampo: 1

Etchojoa: 1

Mujeres: 12

Hombres: 23

Institución Médica

IMSS: 15

Secretaría de Salud: 18

Issste: 1

Isssteson: 1

Casos confirmados el 27 de julio: 400

Hermosillo: 175

Navojoa: 70

Cajeme: 54

Caborca: 26

Guaymas: 18

Empalme: 11

Etchojoa: 8

Cananea: 7

Huatabampo: 7

Nacozari: 5

Puerto Peñasco: 4

San Luis Río Colorado: 4

Bácum: 3

Cumpas: 2

Pitiquito: 1

Tubutama: 1

Álamos: 1

Agua Prieta: 1

Nogales: 1

Moctezuma: 1

Mujeres: 239

Hombres: 161

Institución Médica

Secretaría de Salud: 251

IMSS: 112

Isssteson: 25

Issste: 12

Acumulados

Defunciones: 1,695

Cajeme: 435

Hermosillo: 398

Nogales: 205

San Luis Río Colorado: 163

Guaymas: 117

Navojoa: 87

Agua Prieta: 48

Caborca: 44

Empalme: 31

Huatabampo: 26

Etchojoa: 25

Magdalena: 19

Benito Juárez: 18

Cananea: 9

Puerto Peñasco: 8

Bácum: 8

Gral. Plutarco Elías Calles: 7

San Ignacio Río Muerto: 6

Santa Ana: 5

San Miguel de Horcasitas: 4

Ímuris: 4

Fronteras: 3

Altar: 3

Pitiquito: 3

Sahuaripa: 2

Sáric: 2

Moctezuma: 2

Cumpas: 2

Rosario: 2

Carbó: 1

Opodepe: 1

Benjamín Hill: 1

Nácori Chico: 1

Bacoachi: 1

Arizpe: 1

Bavispe: 1

Naco: 1

Mujeres: 700

Hombres: 995

Institución Médica

IMSS: 943

Secretaría de Salud: 604

Isssteson: 104

Issste: 40

Sedena: 2

Semar: 2

Total de Casos confirmados: 17,860

Hermosillo: 7,521 municipio con mayor incidencia con un 42% del total.

Cajeme: 2,718 que representan 15% del total.

Nogales: 1,887 que representan 11% del total

San Luis Río Colorado: 1,213 que representan 7% del total

Navojoa: 789

Caborca: 746

Guaymas: 703

Agua Prieta: 503

Cananea: 274

Huatabampo: 212

Magdalena: 203

Empalme: 161

Etchojoa: 108

Santa Ana: 90

Pitiquito: 77

Puerto Peñasco: 75

Gral. Plutarco Elías Calles: 66

Nacozari de García: 53

Álamos: 46

Bácum: 45

Altar: 37

Benito Juárez: 32

Ures: 27

Ímuris: 22

Yécora: 21

Baviácora: 16

Bacoachi: 16

Benjamín Hill: 15

San Ignacio Río Muerto: 15

Moctezuma: 15

Sahuaripa: 14

San Miguel de Horcasitas: 14

Arizpe: 11

Fronteras: 11

Cumpas: 11

Rosario: 8

Nácori Chico: 7

Naco: 7

Trincheras: 6

Bavispe: 5

Sáric: 5

Quiriego: 5

Aconchi: 5

Granados: 4

Villa Hidalgo: 4

Divisaderos: 4

Tubutama: 4

Bacerac: 3

Rayón: 3

San Javier: 3

Cucurpe: 2

Opodepe: 2

Santa Cruz: 2

Villa Pesqueira: 2

Tepache: 2

Carbó: 2

Ónavas: 2

Oquitoa: 1

Huásabas: 1

San Felipe de Jesús: 1

Huépac: 1

Huachinera: 1

La Colorada: 1

Mujeres: 9,143

Hombres: 8,717

Institución Médica

Secretaría de Salud: 10,076

IMSS: 5,061

Isssteson: 1,956

Issste: 550

Sedena: 205

Semar: 12

Casos estudiados: 25,936

Confirmados: 17,860

Descartados: 8,076

Dados de alta: 3,111

Cuadro leve: 11,526

Pacientes activos: 1,067

Pacientes en seguimiento terminado: 10,459

Hospitalizados: 1,528

Estables: 347

Graves: 1,082

Pacientes graves con ventilación mecánica invasiva: 99