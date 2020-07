Se aísla en el Hotel Covid de Salud Sonora enfermera del IMSS.

Hermosillo, Sonora.- Para Liliana Quintero Gómez, la situación de la pandemia por Covid-19 ha sido un cambio personal grande, ella es enfermera en el Hospital General de Zona del IMSS y aprovechó la oportunidad que brinda la Secretaría de Salud a todo el personal médico y de enfermería para aislarse en el Hotel Covid y evitar un riesgo de contagio en algún integrante de su familia.

Dijo que para ella ha sido una afección emocional en el sentido de que ahora tiene que luchar en contra de sí misma, del nuevo régimen sanitario y en contra de las situaciones personales de cada paciente.

“Desde que llego es una lucha para tratar de no ser contagiada, de no contagiar a nadie, como profesional de la salud es mi mayor temor, es un golpe duro sentimentalmente porque ves a veces la agonía de un paciente, las condiciones físicas en las que se encuentra, es muy difícil”, expresó.

Mencionó que el Covid ha llegado a cambiar la salud física, espiritual y sicológicamente, de los profesionales de la salud.

“Me aislé de mi familia pues me vi, desde mi centro de trabajo y pensé, ¿cómo me voy a resguardar de este factor de riesgo? No hay manera, mi mayor temor es contagiar a mis papás que padecen de diabetes e hipertensión”, precisó.

Explicó que en el momento en que accede al área Covid, se pone en el lugar del paciente y piensa cómo le gustaría que la trataran los demás, ya que el sólo hecho de estar hospitalizado es difícil y más aún si su familia no puede estar cerca.

La enfermera recordó un caso en el que le tocó leerle a un paciente las palabras que le enviaba su familia en una botella de agua para convencerlo de quedarse en el hospital para continuar su tratamiento, y “fue realmente reconfortante ver que cambiaba su decisión gracias a las palabras de cariño que le enviaron y que yo le leí”.

Quintero Torres señaló que con las iniciativas que se han llevado a cabo desde el inicio de la continencia sanitaria, junto con la Secretaría de Salud, se han tenido mejoras en el sistema de salud, como es el caso de Anticipa que ha contribuido a que los pacientes no lleguen en el grado de gravedad que llegaban.