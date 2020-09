Becas, apoyos de vivienda y obras entrega Gobernadora en gira de trabajo por 5 municipios.

Divisaderos, Sonora.- Es en campo donde se sabe cómo es la realidad, ya que no se pueden tomar decisiones desde un escritorio si no se conocen las necesidades de las y los ciudadanos y se visitan cada uno de los municipios, destacó la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano al entregar apoyos, becas educativas, para el trabajo, para acceso a internet y acciones de vivienda en Divisaderos, Tepache, Villa Hidalgo, Huásabas, y Granados.

En Divisaderos la mandataria estatal entregó la rehabilitación de la calle Plutarco Elías Calles, la cual fue muy solicitada por los habitantes del municipio, además de becas de educación básica y apoyos de Internet, y para capacitación para el trabajo por parte del Instituto de Becas y Crédito Educativo e Icatson.

En su trayecto a Tepache donde entregó la obra de rehabilitación del bulevar Lampazos, becas y estímulos educativos a estudiantes de primaria y secundaria, la gobernadora Pavlovich descendió de su vehículo para saludar a trabajadores de la Junta de Caminos que limpiaban maleza a la orilla de la carretera.

“Me da mucho gusto estar aquí, como siempre en Tepache, voy estar siempre al pendiente, esta es mi sexta vuelta ya por este municipio, yo siempre les dije que los iba a visitar a todos los municipios, por más pequeños o grandes que fueran, todos tienen necesidades, es importante que nosotros los escuchemos, que su gobernadora los escuche, por vueltas no quedé, no van a decir que nunca vine; se los prometí, que así iba a ser, que siempre iba estar con ustedes en las buenas, y no tan buenas, han sido días muy difíciles con el tema del COVID”, aseveró.

En Villa Hidalgo la mandataria visitó a la señora Rosa Alvina Castro Castro y su esposo José Ríos Durazo, quienes fueron de los 15 beneficiarios de este municipio con acciones de vivienda, específicamente con una recámara adicional; y en la plaza pública entregó rollos de alambre de púas para apoyo a productores de la región, así como becas para alumnos de educación básica por parte del Instituto de Becas y Crédito Educativo, y de Icatson para capacitación para el trabajo.

La mandataria estatal recorrió el Centro de Salud Rural de Villa Hidalgo, el cual recibió el dictamen de acreditación en capacidad, calidad y seguridad para la atención médica en el catálogo universal de servicios de salud como establecimiento de primer nivel, donde llamó a la población a seguir manteniendo los cuidados para hacer frente a la pandemia por COVID-19.

“Mientras no haya una vacuna o una cura, lamentablemente tenemos que seguir con estos protocolos, y yo sé que estamos muy cansados porque ya tenemos seis meses con la sana distancia, con cuidarnos, con el uso de cubrebocas que yo sé que resulta muy incómodo, pero así tocó no solo en Sonora y México sino en el mundo, y a las cosas hay que entrarle como vienen, no hay de otra, hay que sacar la casta y demostrar de qué estamos hechos, los sonorenses somos fuertes, siempre hemos sabido luchar contra la corriente y así seguiremos”, indicó.

En Huásabas la gobernadora Pavlovich entregó la rehabilitación con concreto hidráulico de la calle Francisco Alday, y visitó las casas de las señoras Gloria Alicia Ponce Andana y Sara Arvayo, quienes forman parte de las personas beneficiadas con recámaras adicionales.

En Granados, donde también entregó becas y estímulos educativos, la mandataria visitó la casa de la joven María Guadalupe, alumna del tercer semestre de CECyTES, quien es una de las beneficiadas en este municipio con la entrega de tabletas electrónicas que se otorgaron a alumnas y alumnos del CECyTES.

La gobernadora supervisó también los trabajos de pavimentación de la avenida El Taste, una petición muy sentida por los habitantes de este municipio y entregó rollos de alambre de púas a productores de la región.

Los presidentes municipales Jesús Misael Acuña Acuña, de Divisaderos; Carmen Figueroa Velarde, de Tepache; Conrado Carranza Durazo, de Villa Hidalgo; José Soledad Fimbres Moroyoqui, de Huásabas; y María Guadalupe Amavizca Moreno, de Granados, agradecieron a la gobernadora Pavlovich el apoyo que da a cada municipio, dejando beneficio a sus habitantes en cada una de sus visitas.

Presentes: Jorge Guzmán Nieves, secretario de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura; Manuel de Jesús Bustamante Sandoval, coordinador general del Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública; Edmundo Campa Araiza, director general del Icatson; Yazmina Anaya Camargo, directora general del Instituto de Becas y Crédito Educativo; y el sacerdote René Esquer.