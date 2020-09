VIDEO: Captan a enfermera golpeando a una indefensa abuelita

Ciudad de México.- Un video que circula en redes sociales en el que una enfermera fue captada maltratando a una abuelita ha causado gran enojo entre los usuarios.

El video, que fue publicado hace unos meses, ha vuelto a tomar popularidad en Twitter en los últimos días, donde los usuarios no dan cabida al inhumano acto que aparece en él.

En el video aparece una supuesta enfermera atendiendo a una mujer mayor. Todo parece normal hasta que la mujer comienza a maltratar a la señora.

i think about it every day multiples times a day pic.twitter.com/aQVfRtkwIx

— Bʀᴀɴᴅᴏɴ (@bjbjonez) September 27, 2020