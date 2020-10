Propone diputado Rodolfo Lizárraga derogar divorcio necesario y erradicar trabajo infantil

Hermosillo, Sonora.- Para poner al día el Código de Familia del Estado de Sonora que ya resulta obsoleto, el diputado Rodolfo Lizárraga Arellano propuso modificarlo para derogar la figura del divorcio necesario, mientras que por otra parte hizo un llamado a erradicar el trabajo infantil en la entidad.

Ante el pleno del Congreso del Estado, el legislador por el distrito 13 de Guaymas, señaló que no debe de haber impedimentos cuando una persona ya no quiere estar con su pareja y decida divorciarse, en la explicación de su propuesta para modificar el Código de Familia referido.

Lizárraga Arellano explicó que con el simple hecho que una persona decida que ya no quiera estar con su esposo o esposa, la autoridad debe de iniciar el proceso de divorcio y no solicitar pruebas de haber incumplido con la Ley.

Actualmente en el Código de Familia del Estado desde el artículo 148 al 166, se le pide al interesado que cumpla con causales para poder divorciarse, a pesar que esto va en contra de lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Enfatizó que la SCJN resolvió que decidir no continuar casado y cambiar de estado civil, constituye la forma en que el individuo desea proyectarse y vivir su vida; es decir, el modo en que decide de manera libre y autónoma su proyecto de vida por lo que es indispensable eliminar del Código de Familia el divorcio necesario.

“Hay que tener claro que nadie puede estar obligado a vivir con una persona que no ama y que eso trae otras complicaciones como la violencia entre cónyuges o a uno de ellos, sobre todo, a la mujer y a las hijas e hijos. Sin duda pueden existir en algunos casos reconciliaciones, pero no se puede obligar que dos personas estén unidas si no quieren o una de ellas peligre por la violencia”, aseveró.

La propuesta presentada por el diputado Rodolfo Lizárraga fue turnada a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, donde se espera su discusión, mientras que, por otra parte, realizó también un llamado enérgico para que se realicen operativos de vigilancia que eviten el trabajo infantil en Sonora.

El exhorto fue aprobado por unanimidad y va dirigido a Karina Zárate Félix, directora de DIF Sonora, a la Secretaría del Trabajo del Estado y a los 72 Ayuntamientos.

En su exposición, Lizárraga detalló que durante diversos recorridos realizados en Guaymas, se percató que niñas y niños menores de 12 años trabajan vendiendo diferentes productos alimenticios y dulces, y ante la situación recordó que las autoridades estatales y municipales, en sus competencias, deben adoptar medidas de protección especial de derechos de las niñas, niños y adolescentes que se encuentren en situación de vulnerabilidad.

“Tal parece que las autoridades son omisas ante estos detalles que la ciudadanía ve a diario y no se pueden ocultar, pues las niñas y niños deambulan por las calles, ofreciendo sus productos en los cruceros exponiendo su integridad personal, podemos especular las causas por lo que pasa esta situación, lo que no podemos es seguir permitiéndolo, por eso debemos de actuar ya”, señaló.

El diputado dijo que entiende que las autoridades del Estado y los ayuntamientos han concentrado fuerzas en frenar la pandemia provocada por el Covid-19, sin embargo, mencionó que no se debe dejar este tema, tan importante para el desarrollo de la niñez.