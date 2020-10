Pareja drogadicta maltrata a niños porque no llevan dinero a casa

Navojoa, Sonora.- Una pareja de adictos a las drogas mantienen una casa invadida en el fraccionamiento Real del Alamo, pero eso no es lo grave del asunto, sino que son mantenidos por los tres hijos de ella, que son obligados a salir a pedir limosna y maltratados severamente si no regresan con dinero a casa.

Vecinos del sector se mostraron indignados cuando la madrigada del miércoles vieron a uno de los niños, de cuatro años de edad, cuando permanecía fuera de la casa, regañado y golpeado porque no había llegado con dinero a casa.

Es el más pequeño de sus hermanitos, que tienen 5 y 6 años, y que regularmente se les observa sucios, desatendidos y siempre andan con hambre.

El niño dijo que son obligados a salir de su casa para pedir dinero a las personas que se encuentran y lo que obtengan llevarlo con su madre a la vivienda invadida, situada en las calles Álamo, entre Laja y Real del Álamo.

Pero cuando no tienen éxito en la limosna, se quedan sin cenar, sin bañarse, los golpean y los dejan fuera de casa, incluso durante toda la noche.

“Mi mamá me pega con la manguera y con la piedra; me pega con el zapato, le digo que no me pegue y no hace caso”, relata el pequeño.

Los vecinos del lugar urgieron la intervención de alguna autoridad para atender esta situación, antes de que alguno de los niños resulte con un problema irreversible.