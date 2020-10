Abandonan concesionarios la Ruta Jordan de Empalme.

Empalme, Sonora.- Concesionarios del transporte público tienen prácticamente abandonada la Ruta Jordan, pues de una semana a la fecha solo una unidad cubre este recorrido, lo que afecta a los usuarios para trasladarse a diversos puntos de la ciudad.

Refieren que ante la tardanza en los recorridos, se ven en la necesidad de desplazarse a pie para tomar otras rutas, como Reforma, Bola y Prepa, aguantando las altas temperaturas.

“Solo una ruta Jordan anda en recorrido, mucha gente está batallando, pues no toda tiene carro y con este calor, no es justo caminar para agarrar otra ruta y no queda muy cerca las calles por donde pasa la Prepa, la Reforma, la Bola”, nos escribe una usuaria.

Pidió a la autoridad del Transporte, ya sea Municipal o del Estado, que intervengan en este sentido.