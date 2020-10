Hombre mata a un perro ahorcándolo después de que mordiera a su hija

Argentina.- Un hombre fue denunciado por sus vecinos luego de darse cuenta que había ahorcado a su propio perro y tenía el cadáver en su patio trasero.

Esta lamentable historia ocurrió en un barrio de Berazategui, Argentina, cuando algunos vecinos se dieron cuenta que el cuerpo sin vida de la mascota estaba todavía colgado de un árbol al interior del domicilio, fue así que llamaron a las autoridades.

Por este delito el hombre podría pasar hasta 15 días en prisión, acusado de maltrato animal.

La noticia escaló hasta convertirse en tema nacional e incluso el hombre, identificado como Iván, fue entrevistado por un programa de televisión.

En el programa ‘Nosotros a la mañana’, Iván aseguraba no saber lo que pasó, pero ante las preguntas del reportero decidió confesar que lo había matado porque el animal mordió a su hijo.

‘El perro mordió a mi nene y casi me lo mata. No me acuerdo lo que le pasó al perro. Yo recuerdo que lo até en el fondo’, señaló el hombre.

Posteriormente, en entrevista para la cadena Todo Noticias el hombre de 29 años confesó que ‘en un estado de shock’ mató al perro colgándolo de un árbol.

‘Estamos hablando de un perro muerto y no de mi hijo muerto’, dijo en entrevista para Todo Noticias.

‘La realidad es que yo colgué al perro’, confesó.

Por otro lado, medios locales aseguran que el perro sufría maltrato y era muy tranquilo pues era viejo y varios vecinos lo cuidaban, ya que Iván nunca lo atendía.

En redes sociales fueron difundidos algunos videos del perro colgado en la casa.

Ahora las autoridades realizarán una investigación para deslindar responsabilidades.