Joven productor de videoclips sobrevive a caída de ocho metros

Hermosillo, Sonora.- Daniel Alejandro Calles Valencia a sus 22 años de edad, se ha convertido en toda una revelación en la producción de videoclip, como el titulado “Tiempo Extra”; hace diez días tuvo un accidente al caer desde una altura de ocho metros sobre puso de concreto, y logró sobrevivir para contarlo.

El estudiante de Ingeniería en Diseño Gráfico y Digital y actualmente dedicado a la producción audiovisual, comenta que en la realización de un nuevo proyecto, pisó un tragaluz y se vino abajo.

Se estrelló de espaldas contra el piso de concreto, pero se aferró a la vida, luchó con todo, en una ambulancia de Cruz Roja fue llevado al Hospital General del Estado.

Daniel Alejandro iba bastante mal, con dos vértebras severamente dañadas, sus esperanzas de sobrevivir eran reducidas y de recobrar su movilidad también.

Los médicos le realizaron una complicada intervención quirúrgica de la columna vertebral, le quitaron parte de pelvis para reconstruir la parte afectada.

“La médula estuvo irritada con el golpe, tengo atrofiado el brazo izquierdo y no lo puedo mover; lo que hicieron fue quitarme un pedazo de pelvis y me lo insertaron en la médula por el cuello, me lo soldaron con placa y tornillos”.

Hoy ya se encuentra de nuevo en casa, por la recomendación de no permanecer más en hospital por el riesgo de contagiarse de COVID-19; los dolores son intensos, ya recuperando poco a poco la movilidad con las terapias y espera pronto volver a caminar.

Curiosamente el videoclip que produjo en septiembre para la banda nogalense “Los Nasdrovia”, se titula “Tiempo Extra”, que se refiere al miedo a morir, y “en el accidente vi la muerte enfrente de mis ojos, y en ese momento me puse a pensar en qué coincidencia que yo dirigí un video sobre vencer la muerte y ahorita me estoy muriendo, pensaba yo, perdiendo la vida, luchando frente a la muerte”.