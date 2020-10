Narra mujer guaymense terrible momento en que fue perseguida por desconocidos.

Guaymas, Sonora.- Aly es una joven guaymense que narra una experiencia desagradable que le sucedió anoche en este puerto y que comparte en redes sociales para que – quienes la lean – tomen las precauciones debidas para evitar ser víctimas de algún hecho delictivo, atentatorio contra su integridad física.

Asegura que al dirigirse a su casa del sector residencial Delicias, los ocupantes de un auto Dodge “Neón” comenzaron a seguirla, sin conocer con qué fin.

El caso es que ella se percató de tal acción y por esa razón solicitó apoyo a elementos de una patrulla de la Policía Municipal y les contó lo sucedido.

Aly publica su experiencia así:

Me pasó en Guaymas:

¡Mujeres, mucho cuidado! Hace unas horas compartí una publicación que hizo una chica de Hermosillo, donde trataron de subirla a un carro… Uno nunca se imagina, yo venía en mi carro por la internacional, pasando por la Fiscal a baja velocidad (raro en mí), pero era tarde y venía con precaución, entonces vi que atrás de mí estaba un carro tipo ‘Neón’, color oscuro, vidrios polarizados, siguiendo

mi paso; hasta cierto punto se me hizo normal, pero me cambié de carril y también lo hizo, me empezó a parecer extraño, di vuelta hacia las Delicias y bajó la velocidad aún más para ver si me seguía, y la bajo… Me empecé a sentir insegura, doble a unas cuantas cuadras y justamente donde doble, me alcanzó y se frenó (sentí que quería ver dónde me estacionaba o algo), decidí no estacionarme, ni bajarme, fui a buscar ayuda y encontré pronto una patrulla por el Tufesa, me atendieron, me hicieron varias preguntas y me acompañaron a mi domicilio, solo que creo que se les pasó un pequeño detalle: No esperaron a que entrara a casa”.

Los gendarmes radiaron las características de la unidad reportada, pero no se reportaron novedades al respecto.