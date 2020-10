Piden feministas la destitución del diputado ‘Siro’ Salido.

Hermosillo, Sonora.- Integrantes de la agrupación feminista “Marcha de las Putas Sonora” exigieron la inmediata destitución del diputado local Orlando “Siri” Salido Rivera, además de su inhabilitación para desempeñar un cargo público, tras acusarlo de promover la violencia contra las mujeres, además de contar con antecedentes por golpear a su esposa.

Ismene Figueroa, dirigente estatal de esta agrupación, dijo que en la gaceta parlamentaria se publicó el posicionamiento del Partido del Trabajo (PT), titulado “La voz negativa e irregular de las feministas”, que daría lectura el diputado Salido en el pleno del Congreso del Estado, el martes.

Antes de iniciar la sesión, las feministas publicaron su repudio por el tema y acusaron al diputado “Siri” Salido de fomentar la violencia hacia las mujeres.

Ismene Figueroa refirió que el ex boxeador tiene antecedentes por golpear a su esposa, por lo que – dijo – “no puede existir el acceso a una vida libre de violencia para las mujeres mientras funcionarios agresores sigan gozando de impunidad y pacto de silencio por parte de instituciones políticas o gubernamentales, por lo que exigimos su

inhabilitación inmediata como deportista, a las autoridades correspondientes”.

Por su parte, el diputado Orlando “Siri” Salido Rivera ofreció una disculpa pública y dijo que le entregaron el documento para su lectura minutos antes de la sesión, sin oportunidad de analizarlo.

“Lamento mucho lo sucedido el día de hoy. Primero que nada, quiero manifestar que siempre me preocupa cualquier tema que abone a la lucha del movimiento feminista y mi apoyo en todo momento será para las víctimas de cualquier delito”, escribió Salido en redes sociales.

“Me deslindo totalmente del tema incluido en el orden del día de la sesión de este martes, en ningún momento autoricé que se agregara ese tema a la gaceta parlamentaria, fue minutos antes de la sesión cuando un asesor de la bancada me lo informó”.

Y agrega: “Al tener conocimiento, de inmediato me negué a subir al pleno, por supuesto que no lo permití, me niego a estar en contra de los grupos feministas y de los temas tan sensibles donde hay muchas víctimas de por medio”.

“Debido a la irresponsabilidad e insensibilidad de esta persona, les informo que ya fue destituida. Es claro que quisieron perjudicarme, que fue una acción con dolo, porque en ningún momento se me propuso el tema o lo analicé para presentarlo”, concluye.