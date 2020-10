Logra Rebeca Godoy otro de sus sueños de su lista de deseos.

Hermosillo, Sonora.- Tras cuatro meses de su anuncio y luego de sortear numerosos obstáculos, finalmente la cajemense Rebeca Godoy logró otro de sus sueños, enumerados en su lista de deseos: Esta semana estrena el esperado cover de una de las canciones de la artista australiana Sia, titulada “Elastic Heart”.

Hay que recordar que Rebeca publicó en redes sociales su historia de lucha contra el cáncer de mama y una lista de sus deseos por cumplir, lo que tomó vuelo y pronto se volvió viral.

Rebeca lleva ya algunos de sus sueños cumplidos, pero uno de los más difíciles era que la australiana Sia le grabara el tema “Elastic Heart”, para el video sobre su vida, su familia y su padecimiento.

Las redes sociales llevaron a oídos de Sia este caso, la solicitud de Rebeca, y de inmediato aceptó grabar el tema.

La intención de este video era la recaudación de fondos para apoyar la investigación contra el cáncer, pero por derechos de autor del tema no se logró como se había planeado, pero sí en una fórmula distinta, que llevará recursos para investigación, detección oportuna y acompañamiento.

Una parte del tema en traducido al español duce así:

“Tengo una piel gruesa y un corazón elástico, pero tu filo, puede ser muy afilado. Soy como una goma, hasta que tiras muy fuerte, puedo saltar y me muevo rápido, pero no me verás caer en pedazos, porque tengo un corazón elástico”