VIDEO: Valiente niño se enfrenta a sujetos armados que irrumpieron en su hogar

Indiana.- Un impresionante video grabado por la cámara de seguridad de una casa en Indiana, Estados Unidos, muestra el momento exacto en que un grupo de ladrones armados entra a la sala de la vivienda para robar, sin esperar que dentro habría un valiente niño que no dudaría en defender «su territorio».

En los casi 30 segundos de duración de las imágenes se ve a una mujer afrodescendiente sentada en el suelo de madera mientras plancha una pequeña playera azul de manga larga para su hijo, quien estaba justo a un lado de ella.

En el momento que ingresaron los cuatro sujetos, todos armados y con el rostro cubierto, tanto el menor de aproximadamente cuatro o cinco años, y la mujer, se levantaron rápidamente, retrocediente mostrando temor en su accionar, o por lo menos sí en el de la fémina.

PLEASE SHARE: We need your help identifying these individuals responsible for a home invasion.

If you have any info, call MCS at 574-288-STOP or 800-342-STOP. You can also call our SBPD Investigative Bureau at 574-235-9263.

Learn more here: https://t.co/ATbNiPaNbD pic.twitter.com/Bmocv8FQgW

— South Bend Police (@southbendpolice) October 9, 2020