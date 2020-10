Bebé que fue lanzado por la ventana se aferra a la vida.

Nueva York.- Sabina Dookram, joven madre de 23 años, admitió haber lanzado a su bebé por una ventana a 1.5 metros de altura, horas después de haberlo parido el fin de semana en su casa en Queens (NYC).

Dookram dio a luz el sábado por la tarde, dijeron los fiscales, citando su declaración a los oficiales.

“Corté el cordón con una tijera desde el baño (…) Entré en pánico y lo tiré por la ventana del baño. No revisé al bebé, puse mi ropa en el cesto de la ropa en el baño, me duché y me fui a dormir”.

Milagrosamente unos vecinos escucharon el llanto del infante en las afueras de una casa en la calle 126 en South Ozone Park, alrededor de las 10:15 a.m. del domingo, y llamaron a las autoridades.

El bebé fue llevado a un hospital local en estado crítico. Fue colocado en un respirador artificial, donde se aferra a la vida, aún sin un nombre que lo identifique.

Los médicos determinaron que sufrió una lesión cerebral traumática con sangrado e hinchazón en el cerebro y el cuero cabelludo y una herida abdominal con hemorragia interna, detalló Pix11.

Dookram fue sometida a una evaluación psicológica y luego acusada de intento de homicidio, asalto y puesta en peligro imprudente de un menor. Enfrenta hasta 25 años de prisión si es declarada culpable.

“Ésta es una situación desgarradora”, comentó la fiscal de distrito Melinda Katz. “Un bebé recién nacido ha sufrido mucho por las presuntas acciones de su madre, que ahora enfrenta serios cargos y una larga pena de prisión”.

“Tuve un bebé de la nada”, insistió la mujer, aunque también admitió que sí sabía que estaba embarazada tras una aventura con un compañero de trabajo en el aeropuerto JFK.

“Fui al baño y el bebé salió de mí. No sabía qué hacer, lo siento”, supuestamente dijo Dookram a los detectives.

El niño, al que la policía llamó “John Doe”, pesó 6 libras y 8 onzas al nacer y estaba a término, según documentos judiciales.

Dookram se declaró “no culpable” a través de su abogado. Quedó libre con una fianza de 50 mil dólares y una cita en la corte el 5 de noviembre. Además el juez emitió una orden de protección que le impide ver a su bebé, reportó New York Post.