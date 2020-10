Si vas a salir, extrema precauciones por tu salud y la de los demás

Hermosillo, Sonora.- Cada vez que salgas de casa, ya sea por trabajo o por otra razón, debes plantearte cómo actuar, primero porque el número diario de nuevos contagios por COVID-19 aún no disminuye y segundo, porque el virus no ha desaparecido y no hay que perderle el respeto, expresó Enrique Clausen Iberri.

En su mensaje diario a las y los sonorenses, después de confirmarse cinco defunciones y 104 nuevos casos por esta enfermedad, el secretario de Salud, detalló que, tras varios meses extremando precauciones, las personas han vuelto a reunirse, retomando hasta cierto punto la vida social.

Sin embargo, reiteró, que aunque los lugares estén abiertos nuevamente no significa que el virus no existe, por lo que recomendó a la población en general no reunirse con personas con síntomas como fiebre, tos o sensación de falta de aire, dolor de garganta, pérdida brusca del gusto u olfato, dolores musculares, diarreas, dolor torácico o de cabeza.

“No debemos reunirnos con personas vulnerables, embarazadas, diabéticos, hipertensos o adultos mayores, no debemos acudir a lugares con aglomeraciones de personas. Si ves que al entrar a un restaurante no están cumpliendo con la sana distancia o con las medidas más importantes, se prudente, coméntaselo al encargado y retírate del lugar”, expresó.

También, dijo, no se deben organizar fiestas con multitudes, con música alta que obligue a estar frente a frente para platicar; y si van a compartir asiento y no podrán mantener la sana distancia, deben usar cubrebocas en todo momento.

“La paciencia tendrá que imponerse, porque también hay asintomáticos que pueden transmitir la infección sin saberlo y hay otros que aun sabiendo que son portadores, andan en la calle, en fiestas y reuniones sin importarles contagiar a los demás; cuida lo más valioso que tienes, que son tu vida y tu salud. Porque esa cuando se va, ya no regresa”, finalizó.

En cuanto a los datos estadísticos de ayer jueves, 31 mil 34 personas se han recuperado en Sonora; 15 pacientes COVID fueron dados de alta; se confirmaron cinco decesos por COVID-19 en cuatro hombres y una mujer residentes de: Hermosillo, dos; Cajeme, Guaymas y Navojoa, uno cada uno; derechohabientes del IMSS, cuatro, Secretaría de Salud, uno; acumulándose 3 mil 15 defunciones.

Se suman 104 nuevos casos por COVID, en 55 mujeres y 49 hombres, acumulándose 35 mil 255 casos en total residentes de: Hermosillo 49; Cananea 16; Caborca 11; Nogales y Huatabampo, cinco cada uno; Cajeme, cuatro; Fronteras y Navojoa, tres cada uno; Nacozari de García, Villa Hidalgo y Pitiquito, dos cada uno; Empalme y Santa Ana, uno cada uno.

Se confirmaron además cuatro casos pediátricos en tres niños y una niña; acumulándose 676 en total; hoy no hubo casos en mujeres embarazadas. En cuanto a la ocupación hospitalaria: instituciones públicas: 18 por ciento, instituciones privadas: 22 por ciento.