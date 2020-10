VIDEO: Empleado mata a balazos a sujeto que cobraba piso

Nuevo León.- Un empleado del negocio “Pollo y Carnes la subida”, en Nuevo León, asesinó a balazos a un presunto extorsionador quien los amenazó con matarlos si no le pagaban el dinero correspondiente al derecho de piso del lugar.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos sucedieron este domingo alrededor de las 20:20 horas al interior del negocio, ubicado en la calle Vito Alecio Robles en la Colonia Moisés Sáenz, en Apodaca.

En el video se aprecia que el presunto delincuente se acercó a los empleados y se identificó como integrante de la delincuencia organizada para cobrar “piso”.

El extorsionador, con celular en mano, realiza una llamada a su jefe y exige una cuota de dos mil pesos por semana a los empleados del lugar, mientras que informa a otra persona sobre los empleados.

#México Un hombre que trató de extorsionar a trabajadores de un restaurante de Apodaca, murió al recibir varios impactos de arma de fuego por uno de los afectados, todo quedó registrado en video. #AmoLosFinalesFelices pic.twitter.com/dLFxnMuVyY — 𝗔𝗺𝗼 𝗟𝗼𝘀 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗹𝗲𝘀 𝗳𝗲𝗹𝗶𝗰𝗲𝘀… 😎 (@HechosVirales) October 19, 2020

“No pues no tienen nada, no me van a dar nada. Dicen que todo se lo llevó el patrón, aquí estoy adentro, pero no quieren dar nada”, dice el hombre al teléfono.

Sin embargo, en tanto hablaba por teléfono y los amenazaba con asesinarlos si no cumplían el pago, uno de los empleados sacó un arma de un cajón del mostrador y se acercó disimuladamente al extorsionador.

En la grabación se observa que los empleados hablan entre sí para dispararle al delincuente, y uno de ellos se dirige hacia la espalda del extorsionador para, segundos después, dispararle.

Tras caer al suelo, el delincuente es rodeado y sometidos por los otros empleados; sin embargo, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública municipal informaron que habría fallecido casi al instante del impacto de bala.

Por último, el empleado fue identificado como un hombre 33 años de nombre Montserrat, quien fue puesto a disposición de las autoridades para deslindar cualquier responsabilidad.