Piden ayuda para salvar la vida de bebé Axel: Necesitan 990 mil pesos para la operación.

Sonora.- Familia busca el apoyo económico por parte de la ciudadanía para el pequeño Axel Yovany Lugo Araujo de dos años de edad, quien padece de epilepsia focal refractaria y necesita de una cirugía epiléptica con un costo de alrededor de 990 mil pesos en la ciudad de Hermosillo, Sonora.

El pequeño Axel tiene alrededor de un año y medio con el diagnóstico y no existe un tratamiento adecuado para combatirla, por lo que la opción de poder acceder a tratamientos sería una cirugía con la que se podrá estimular a terapias y tratamiento para controlar las epilepsias de lo contrario tiene que permanecer bajo la reacción de sedantes.

La familia comentó que Axel se desarrolló como cualquier otro niño normal hasta los 10 meses de edad, desde entonces empezó a tener retraso psicomotor y a perder habilidades que ya había adquirido.

«Hasta el momento no sabemos a que se deba exactamente, ya se le han hecho varios estudios médicos, se han descartado enfermedades genéticas raras y no hay un diagnóstico claro», expresó Dunia Araujo madre del pequeño.

La madre explicó que los médicos les han informado que todo lo que el niño ha tenido es gracias a las epilepsias, porque mientras dormía las tenía pero ellos no estaban enterrados de la enfermedad hasta el momento que presentó una crisis convulsiva despierto.

«Las convulsiones no se me podían controlar hasta que se sedo, y los medicamentos no controlan sus convulsiones. El tiene que estar prácticamente dormido para poder estar estable».

Axel actualmente tiene seis anticonvulsivos y dos sedantes para poder mantener tu estabilidad de salud.

La cirugía que el niño requiere es para que pueda estar consciente y pueda recibir terapias o bien las convulsiones se detengan en su totalidad, lo cuál es una de las opciones para que su calidad de vida sea mejor.

«Con esto a el se le podría dar una mejor calidad de vida, con terapias e incluso estimulaciones para el buen desarrollo de su cerebro», detalló Dunia.

La familia comentó que esta situación que enfrentan con el pequeño Axel es muy difícil pues señalaron que muchas veces se sienten atados de manos al no poder hacer nada más que tranquilidad al saber que esta dormido ya que al despertar saben que convulsionara.

Ante la causa los familiares crearon una página en redes sociales llamada «Corazón de a peso», para que las personas o padres de familia que vean el caso se sensibilicen, pues aseguraron que es muy doloroso ver a los hijos en un estado de salud complicado.

«Es mucha la impotencia y mucho el dinero, por lo que nosotros estamos haciendo la luchita para que Axel pueda tener la cirugía», finalizó la madre del pequeño.

Quien desee apoyar en la situación pueden contactar a la familia al número 6672310991 o 6971102638 pues tienen la esperanza de recaudar los recursos necesarios para poder hacer la cirugía a Axel ya que cada convulsión que recibe le afecta al desarrollo de su cerebro.

El número de cuenta es 5204 1656 84722295 banamex