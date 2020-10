"Ya no hay absolutamente ningún área del dominio de algún grupo criminal": Alfonso Durazo.

Ciudad de México.- Ya no hay absolutamente ninguna área del dominio de algún grupo criminal, y la política social ha sido un complemento fundamental de los resultados en materia de seguridad”, aseguró Alfonso Durazo en entrevista con La Jornada, a unos días de que deje su cargo como secretario de Seguridad.

“Históricamente había zonas administradas y hasta gobernadas por el crimen organizado. Eso se acabó. Eso ya no sucede ni en el Triángulo Dorado –zona que se localiza en los estados de Sinaloa, Durango y Chihuahua y que controló Joaquín El Chapo Guzmán– ni en la Tierra Caliente de Michoacán ni en Miguel Alemán, Tamaulipas. Esto no significa que no haya presencia de criminales, sólo que ya no dominan en esos lugares”, sostuvo

Recordó que “recibimos en una condición difícil los niveles de inseguridad en el país.

En 2018 los califiqué como un estado de emergencia nacional. Afortunadamente hemos superado esa situación, ya que no podíamos hacer frente como Estado mexicano a la delincuencia con los instrumentos que se contaba”.

Ahora, “uno de los grandes logros que ya tenemos es que el despliegue territorial permanente nos ha permitido recuperar todas aquellas áreas geográficas, regiones del territorio que estuvieron históricamente dominadas por organizaciones criminales. En esas localidades no se conocía la presencia del Estado mexicano, ni siquiera a través de los programas sociales”.

En cuanto al índice de homicidios, resaltó que “ya tenemos dos meses a la baja”.

“Valdría la pena que se revisen los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, ya que en 2016 y 2017 se reportó un incremento de 30 por ciento en cuanto al número de homicidios dolosos en el país, y de 2018 a la fecha se ha contenido, y ahora los casos han disminuido 0.57 por ciento, que es por supuesto insatisfactorio, pero el punto de inflexión a la baja ratifica el acierto de la estrategia”, señaló.