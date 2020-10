Axel Josué es un estudiante hermosillense que jugará fútbol profesionalmente.

Hermosillo, Sonora; octubre 30 de 2020. El joven hermosillense Axel Josué Maldonado Tolano logró su sueño de jugar en un equipo profesional de futbol al firmar contrato con el Club Tijuana Xoloitzcuintles de Caliente.

El egresado de la secundaria General No. 13 “Profr. Heriberto Huerta Luna” y ahora alumno en el plantel Hermosillo No. 3 del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep), está a punto de debutar en el torneo de tercera división del balompié nacional.

“Fue una invitación para empezar a jugar profesionalmente, ahorita en tercera división, pero tengo confianza que avanzaré para estar en la primera. Siento mucho orgullo y llegar al ámbito profesional a mis 15 años es una meta cumplida”, dijo el joven hermosillense.

Maldonado Tolano juega la posición de delantero y formó parte de la selección 2005 y representó a Sonora en dos nacionales, además de participar en estatales; cuenta con tres campeonatos de goleo a nivel municipal.

“Desde chiquito empecé a jugar y a los 8 años ya estaba en una liga infantil, el futbol me gusta mucho, me divierte y me gusta meter goles. Es un deporte con mucha disciplina y requiere de mucha fortaleza física y mental”, aseguró Axel Josué.

A pesar de su corta edad, el virtuoso jugador tiene una amplia trayectoria y suma diversos reconocimientos obtenidos en diferentes torneos, entre ellos, varios campeonatos de goleo.

Agregó que el reto no es sencillo, deberá compartir la faceta de futbolista profesional y la tarea estudiantil en el nivel de bachillerato.

“Un fin de semana jugaremos como locales y el otro jugaremos como visitantes, por eso, el compromiso es hacer bien las cosas, sin descuidar mis estudios”, enfatizó el joven, quien además anhela formar parte de la selección nacional.