Activan Alerta AMBER por la desaparición del menor Jorge después de que sus compañeros le jugaran una broma

Ciudad de México.- La Fiscalía General de Justicia de la CDMX activó el protocolo de búsqueda Alerta Amber para localizar a Jorge, un adolescente de 16 años de edad que fue víctima de una broma que se originó en un grupo escolar de WhatsApp.

El adolescente de 16 años de edad de nombre Jorge Barrera, alumno de la Prepa 5 de la UNAM, despareció el 26 de octubre, luego de ser una víctima de una broma que se originó en un grupo escolar de WhatsApp, en donde algunos de sus compañeros dijeron que tenían que ir a la preparatoria a presentar un examen.

Jorge Barrera acudió y desde ese día no se le volvió a ver, de acuerdo con un adio y un mensaje de texto del Grupo 454 de WhatsApp, que circularon a través de Facebook, se sabe que el adolescente es un joven de escasos recursos, por lo que no cuenta con internet en su hogar, por lo que nunca se percató de que todo se trató de una broma.

El día de ayer la FGJ, 4 de noviembre, después de que el Gobierno de la Ciudad de México publicara la Alerta Amber, a través de grupos de Facebook de alumnos de la Prepa 5, fueron sus compañeros de grupo quienes dieron a conocer los detalles de la broma que le hicieron a Jorge, que lo hizo trasladarse a ese plantel.

De acuerdo con la ficha de búsqueda de Jorge Barrera de 16 años de edad, fue visto por última vez el día 26 de octubre en la calle Abejones, Colonia Ampliación Isidro Fabela en la Alcaldía de Tlalpan, desde ese momento se desconoce su paradero.

Como observaciones, la denuncia se recibió el día 3 de noviembre del 2020, Jorge mide 1.70 es de complexión delgada, de tez morena clara, cabello negro lacio y ojos negros.

Como señas particulares, tiene un lunar entre el dedo índice y pulgar y cicatriz en costado izquierdo; vestía una chamarra negra con franjas gris, pantalón de mezclilla azul y tenis de color blanco.

La mala broma que hicieron los compañeros de clase a Jorge

En las capturas de pantalla se observa como algunos miembros del Grupo 454 de Facebook, difundieron un mensaje a Jorge que le señalaban que él debía de presentarse a la escuela para realizar un examen de geografía, incluso una de las alumnos subió imágenes para hacer creer que se encontraban en la biblioteca de la escuela.

Jorge preguntaba insistentemente a sus compañeros si era verdad, a lo que una de sus compañeras, que inició la broma y fue identificada como Sofía, le confirmó la broma y él joven decidió trasladarse a la escuela.

A través de Twitter circula el audio supuestamente enviado por Jorge Barrera antes de su desaparición donde reclama a su grupo por la broma de mal gusto ya que llegó a la escuela.

En el supuesto audio de Jorge, dice lo siguiente:

«Tengo que trabajar el doble para recuperar el dinero que me gasté para ir a la preparatoria, para mover cielo mar y tierra, por favor cuando uno les diga, fuera de coto, ya dejando de bromear, por favor… pero por favor, cuando se les dice ya, es ya, no todo en la vida es risa y risa, ja ja ja»

Explica Jorge en el audio que le mandó a sus compañero, agregando que es un joven de escasos recursos al cual se le dificulta ir a la escuela y continúa diciendo:

«Muchos de ustedes tienen internet en su casa, su internet en su casa, entonces no tienen que preocuparse casi por nada, sus papás trabajan, algunos son profesionistas, algunos tienen más ventajas que otros, tienen alguna mejor posibilidad y con eso mucho menos barreras, muchos menos obstáculos que tener en el estudio, habemos muchos más que no tenemos esa posibilidad, no tenemos la posibilidad de estar todo el día en internet, mucho menos de tener internet fijo en la casa»

Menciona Jorge sobre las dificultades para tener acceso a internet y continúa señalando que para muchos será una broma y no pasa «nada» pero el joven dice que él tampoco esta mucho a la disposición de las personas, ya que vive bastante lejos o que tiene cosas que hacer después de regresar de la ciudad.

«Yo tengo que salir, tengo que regresar, no estoy todo el día en mi casa… me pusieron el pie bastante feo, también es mi culpa por ser tan, hasta cierto punto, ignorante, creído, inocente, hasta cierto punto porque nunca en verdad… nadie me había hecho esto, nadie. Es triste pensar de los que yo me fie, confié en que fueran mis compañeros, a un tiempo futuro mejores amigos, me hiciera esto porque duele, duele bastante que te hagan esto, que te traicione»

Dice Jorge al sentirse decepcionado por sus compañeros en el fragmento de audio.

En Twitter ha surgido el hashtag #NosFaltaJorge, donde los usuarios se han solidarizado con el joven estudiante y lo han convertido en tendencia a nivel nacional, ya que el Jorge ha hecho todo lo posible para seguir estudiante y que se hayan aprovechado de él para reírse, les pareció indignante, además de que ahora el joven estudiante se encuentra desaparecido.

Los usuarios exigen la expulsión de los bromistas de la Prepa 5 y convocaron a través de Facebook un evento para reunirse este jueves en la preparatorio con fin de presionar a la directora del plantel y a las autoridades de la UNAM «expulsar» a los estudiantes que le hicieron la broma.

Incluso se difundieron las imágenes de screenshot de las presuntas personas identificadas Sofía, Tovias y Hassiel los bromistas, además de las conversaciones del grupo, como fotos, teléfonos, redes sociales y advertía que estaban por subir fotos de sus familias.

Cabe señalar que hasta el momento ninguna autoridades de la UNAM y de la Ciudad de México se han pronunciado al respecto.