Los guaymenses no están para recibir aumento del agua: Rodolfo Lizárraga.

Hermosillo, Sonora.- Un total rechazo al incremento a las tarifas del agua y alcantarillado en el Puerto manifestó el diputado local, Rodolfo Lizarraga Arellano.

Hizo un llamado a los regidores a oponerse a esta solicitud de la Comisión Estatal del Agua (CEA), al recordad que cuando participó en el cabildo como regidor portense también se opuso en aquella, la última ocasión que fue aprobado un incremento en Guaymas, en el 2016.

“No hay condiciones para incrementar la tarifa; siempre piden aumento para mejorar la inversión y yo pregunto, ¿dónde están esas inversiones para mejorar el servicio?” dijo.

Las condiciones no han cambiado nada. No hay una correcta distribución del agua y por donde quiera se registran fugas. No sólo eso, el drenaje ineficiente afecta en muchos casos la salud de los guaymenses.

“Desde aquí les pido que no aprueben el aumento; desde aquí mi rechazo total”, puntualizó el legislador.