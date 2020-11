Marcan nuevas inversiones un antes y un después en el desarrollo del sur de Sonora: Jorge Vidal Ahumada.

Cajeme, Sonora; noviembre 16 de 2020. Con proyectos de inversión como los de SkyBridge y la ampliación de la planta de Constellation Brands en Cajeme, hay un antes y un después en el desarrollo de este municipio, así como en el sur de la entidad, destacó Jorge Vidal Ahumada al sostener un encuentro con empresarios de la región.

El secretario de Economía destacó que el Gobierno del Estado ha sido un facilitador para que más empresas se establezcan en Sonora y se conviertan en generadores de fuentes de empleos en beneficio de las y los sonorenses.

“Siempre he tenido muy buen contacto con el empresariado del sur del estado y hoy que están presentando los inversionistas este gran proyecto no podría ser la excepción, todos muy entusiastas y con ganas de coadyuvar en la cristalización de este objetivo”, indicó.

Vidal Ahumada añadió que los inversionistas del proyecto SkyBridge adquirieron ya 50 hectáreas en el Parque Industrial de Tecnología Avanzada de Manufactura, con lo cual se demuestra la confianza que hay en la entidad para el desarrollo de la industria.

“El mensaje es de seguir jalando parejo, yo creo que Sonora debe trabajar unido porque solamente así vamos a poder avanzar, creo que no debemos de dividirnos, pero no debemos de perder de vista el objetivo de tratar cada quien de poner un granito de arena para que a Sonora le vaya mejor, tenga mejor futuro, y sobre todo no desanimar las múltiples inversiones que ya traemos que son una realidad”, señaló.

Acompañado de Omar Guillén Partida, subsecretario de Impulso a la Comercialización, el secretario de Economía visitó la planta de Constellation Brands, para corroborar el proyecto de expansión que se traducirá en empleos para las y los sonorenses y producirá el desarrollo en la región sur de la entidad.

“Para nosotros es impulsar el sur del estado, después de Constellation, que va muy bien, ya anunciaron la inversión de 200 millones de dólares más, están contratando ya 500 personas permanentes, no en la obra, va muy bien Constellation, la idea es presentarles más oportunidades de desarrollo regional del sur del estado, como es el caso este”, destacó.

Omar Reyes García, director del proyecto de expansión de Constellation Brands, reconoció las facilidades brindadas por parte del Gobierno del Estado para trabajar en Cajeme, donde se emplea actualmente a 4 mil personas.

“Estamos trabajando aquí, utilizando la mano de obra que tenemos, aproximadamente 4 mil personas en el sitio, más de 300 empresas trabajando también para el proyecto y hemos encontrado todas las condiciones para poder hacerlo, es un lugar idóneo por la ubicación y por las facilidades que nos han otorgado”, comentó.

Ignacio Burgos, gerente de la planta, resaltó que uno de los principales motivos para establecerse en Sonora y continuar con una expansión es la calidad de mano de obra en la entidad, la cual coloca a su empresa competitivamente a nivel nacional e internacional.

“Parte de la decisión de estar aquí en Sonora es precisamente la mano de obra, tenemos mano de obra calificada, la planta que está operando tiene niveles de excelencia avanzada a nivel nacional y mundial, realmente la gente ha sido la diferencia para tener todo esto que tenemos”, dijo.