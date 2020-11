Cierra Sonora ayer con 161 nuevos casos COVID-19 y dos defunciones

Hermosillo, Sonora.- La obesidad no es solo un factor para contraer el COVID-19, también provoca otras afectaciones a la salud, como enfermedades cardiovasculares y diabetes, destacó Enrique Clausen Iberri, secretario de Salud en Sonora.

Mencionó que en los niños con sobrepeso hay mayor riesgo de muerte prematura y de discapacidad en la edad adulta; se sufren dificultades respiratorias, mayor riesgo de fracturas y efectos psicológicos.

“La obesidad no es solo un motivo para que el Covid-19 peque más fuerte en un organismo, sino también es un importante factor de riesgo de enfermedades no transmisibles, por ejemplo, aumenta el riesgo de las enfermedades cardiovasculares, la diabetes y algunos cánceres, el riesgo de contraer estas enfermedades no transmisibles crece con el aumento del peso”, indicó.

Clausen Iberri llamó a la población a cuidar su alimentación y ejercitarse con mayor frecuencia, para que el COVID-19 deje la valiosa lección de que ningún virus u otra enfermedad se conviertan en una amenaza mortal.

“Quiero invitarte a que cheques lo que comes y lo que come tu familia, a que le bajes a los alimentos de alto contenido calórico, ricos en grasa, azúcar, sal, y pobres en micronutrientes; si dejamos de lado estos hábitos alimenticios, le subimos a la actividad física, podemos cambiar la historia de nuestra vida para siempre”, señaló.

Este día se confirmaron 2 decesos por COVID-19, en 1 hombre y 1 mujer, residentes de: Caborca y Sáric 1 cada uno; acumulándose 3 mil 254 defunciones.

Hoy se sumaron 161 nuevos casos por COVID-19, en 90 mujeres y 71 hombres, acumulándose 39 mil 973 casos en total; residentes de: Hermosillo 62; Magdalena 17; San Luis Río Colorado 16; Caborca 14; Agua Prieta 10; Santa Ana 9; Nácori Chico 6; Cananea 5; Nogales e Imuris 4 cada uno; Cumpas, Puerto Peñasco y General Plutarco Elías Calles 3 cada uno; Bacoachi, Benjamín Hill, Ures, Moctezuma y Banámichi 1 cada uno.

Hoy se confirmaron 4 casos pediátricos; en 2 niñas y 2 niños, acumulándose 794 en total; mientras que no se confirmaron casos en mujeres embarazadas.

A la fecha se han recuperado 34 mil 766 personas de COVID-19 en Sonora; mientras que la ocupación hospitalaria es del 32% en instituciones públicas, y del 79% en instituciones privadas.