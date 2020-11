Dos hombres le propinaron una golpiza a Eva, tan sólo por ser transexual.

España.- Eva Vildosola sufrió este viernes una paliza por ser transexual por parte de dos hombres. La joven de 19 años había quedado con sus amigas, cuando dos individuos la insultaron y empezarlo a pegarla.

Tras lo sucedido, quiso denunciarlo a través de las redes sociales en una publicación donde narró la violenta agresión que sufrió, pidiendo que cesara la violencia contra las personas del colectivo.

«Empezaron a gritar que si puto engendro, monstruo, animal… Uno me agarró por el pelo, me inmovilizaron por los hombros, me empezaron a dar puñetazos…», ha declarado.

Ha confesado que no era la primera vez que se enfrentaba a una situación así. «He recibido insultos en el colegio, me han tirado por las escaleras, ahora me han pegado por la calle, me han tirado piedras de fiesta…», explicó.

Eva comenzó su transición de género a los 14 años, y ahora, con 19, quiso mudarse a Barcelona para cambiar de aires. «Llevo dos meses viviendo en Barcelona, vine aquí buscando paz, a disfrutarme a mí misma porque lo necesito, no a que me humillen, me agredan y me hagan sentir un monstruo», expresó en las redes sociales.

Este sábado por la mañana ha denunciado la agresión ante los Mossos d’Esquadra y ya han abierto una investigación.

Imagen de la denuncia difundida en las redes sociales por Eva.Imagen de la denuncia difundida en las redes sociales por Eva.