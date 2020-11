Hoy se confirmaron 161 nuevos casos y 3 decesos por Covid-19 en Sonora.

Hermosillo, Sonora.- El arma más poderosa que se tiene actualmente para evitar más contagios y más muertes por COVID-19 es la prevención, a través del uso del cubrebocas, del lavado constante de manos y de mantener una sana distancia, destacó Enrique Clausen Iberri.

El secretario de Salud en Sonora recordó que ya no hay debate ni dudas al respecto, ya que usar cubrebocas es muy efectivo para que una persona infectada con el virus no contagie a los demás, y para evitar ser contagiado si no se tiene la enfermedad.

“Siempre que salgas de casa debes traerlo contigo y usarlo en todo lugar público, si estás en espacios donde no se puede conservar la sana distancia y en lugares poco o mal ventilados; lavarte las manos con frecuencia y mantenerlas el mayor tiempo posible limpias es de suma importancia por la frecuencia con la que nos tocamos ojos, nariz y boca durante el día y como sabemos: ojos, nariz y boca son las principales puertas de entrada del Coronavirus a nuestro organismo”, indicó.

Clausen Iberri añadió que al estar en contacto con una superficie con bacterias es necesario lavarse las manos, además de llevar consigo gel antibacterial con base de alcohol al 70 por ciento.

También la sana distancia es salvadora de contagios, porque el Covid-19 se propaga fácilmente a través del contacto físico de una persona con otra, mientras que los expertos han dicho que al toser o estornudar, las gotas de saliva o moco viajan hasta 1.8 metros después de salir de la nariz o boca, algo conocido como efecto aerosol.

“La regla es simple: entre más distancia haya entre las personas, menor será la concentración del virus y menor la probabilidad de contagiarse, mientras no haya una vacuna 100 por ciento efectiva y segura, la regla de tres es la mejor estrategia de prevención para evitar la propagación y las muertes por Coronavirus, por eso es bueno recordarla y tenerla siempre presente en el hogar, en el trabajo y al salir de casa”, señaló.

Hoy se confirmaron 3 decesos por Covid-19, en 2 hombres y 1 mujeres; residentes de: Cananea 2; Agua Prieta 1, acumulándose 3 mil 304 defunciones.

Este día se sumaron 161 nuevos casos por Covid, en 96 mujeres y 65 hombres, acumulándose 40 mil 827 en total, residentes de: Hermosillo 89; Cajeme y Cananea 14 cada uno; Navojoa y Agua Prieta 9 cada uno; Guaymas 7; Santa Ana 6; Nogales 4; Etchojoa y Nacozari de García 2 cada uno; Ures, Empalme, Yécora, Huatabampo y Arizpe 1 cada uno.

Se confirmó 1 caso pediátrico, en 1 niño, acumulándose 808 en total, y 1 caso en una mujer embarazada, contabilizando 295.

A la fecha se han recuperado 35 mil 706 personas de Covid-19 en Sonora, mientras que la ocupación hospitalaria en instituciones públicas es del 41%, y en instituciones privadas del 82%.

Casos COVID-19 en Sonora 40,827 casos confirmados y 3,304 defunciones

Defunciones registradas el 22 de noviembre: 3

Cananea: 2

Agua Prieta: 1

Hombres: 2/ Mujeres 1

Secretaría de Salud: 3

Casos confirmados el 21 de noviembre: 161

Hermosillo: 89

Cajeme: 14

Cananea: 14

Navojoa: 9

Agua Prieta: 9

Guaymas: 7

Santa Ana: 6

Nogales: 4

Etchojoa: 2

Nacozari de García: 2

Ures: 1

Empalme: 1

Yécora: 1

Huatabampo: 1

Arizpe: 1

Mujeres: 96/ Hombres: 65

Institución Médica

Secretaría de Salud: 114

Isssteson: 25

Issste: 13

IMSS: 9

Acumulados

Defunciones: 3,304

Hermosillo: 1,057

Cajeme: 652

San Luis Río Colorado: 290

Nogales: 278

Guaymas: 217

Navojoa: 162

Agua Prieta: 85

Caborca: 81

Huatabampo: 75

Empalme: 60

Etchojoa: 48

Puerto Peñasco: 44

Cananea: 33

Benito Juárez: 28

Magdalena: 27

Bácum: 25

Nacozari de García: 25

San Ignacio Río Muerto: 14

Santa Ana: 13

Gral. Plutarco Elías Calles: 11

Ímuris: 7

Fronteras: 7

Pitiquito: 6

Cumpas: 6

Ures: 5

Altar: 4

San Miguel de Horcasitas: 4

Moctezuma: 4

Villa Hidalgo: 4

Rosario: 3

Bacoachi: 3

Aconchi: 3

Naco: 3

Sahuaripa: 3

Sáric: 3

Rayón: 2

Carbó: 2

Benjamín Hill: 2

Opodepe: 1

Santa Cruz: 1

Baviácora: 1

Bavispe: 1

Álamos: 1

Arizpe: 1

Oquitoa: 1

Nácori Chico: 1

Mujeres: 1,401/Hombres: 1,903

Institución Médica

IMSS: 1,998

Secretaría de Salud: 996

Isssteson: 231

Issste: 72

Sedena: 4

Semar: 3

Total de casos confirmados: 40,827

Hermosillo: 18,708 municipio con mayor incidencia con un 46% del total.

Cajeme: 5,168 que representan el 13% del total.

Nogales: 2,933 que representan el 7% del total

San Luis Río Colorado: 2,125 que representan 5% del total

Guaymas: 1,960

Navojoa: 1,875

Caborca: 1,686

Cananea: 1,166

Agua Prieta: 909

Huatabampo: 788

Empalme: 629

Etchojoa: 509

Magdalena: 359

Puerto Peñasco: 280

Santa Ana: 179

Nacozari de García: 168

Bácum: 161

Pitiquito: 130

Benito Juárez: 116

Gral. Plutarco Elías Calles: 114

San Ignacio Río Muerto: 100

Álamos: 87

Ímuris: 71

Altar: 60

Ures: 53

Rosario: 43

Cumpas: 39

Baviácora: 36

Moctezuma: 36

Fronteras: 30

Naco: 27

Benjamín Hill: 26

Bacoachi: 25

Yécora: 23

Aconchi: 20

Sáric: 18

Sahuaripa: 17

San Miguel de Horcasitas: 16

Nácori Chico: 13

Trincheras: 12

Arizpe: 12

Villa Hidalgo: 11

Quiriego: 8

Cucurpe: 8

Granados: 7

Ónavas: 6

Carbó: 6

Divisaderos: 5

Tubutama: 5

Bavispe: 5

Rayón: 5

Villa Pesqueira: 4

San Felipe de Jesús: 4

Banámichi: 4

San Javier: 3

Santa Cruz: 3

Bacerac: 3

Oquitoa: 2

Opodepe: 2

Tepache: 2

Huásabas: 2

Suaqui Grande: 1

La Colorada: 1

Huachinera: 1

Huépac: 1

Soyopa: 1

Mujeres: 22,060 Hombres: 18,767

Institución Médica

Secretaría de Salud: 29,092

IMSS: 7,761

Isssteson: 2,992

Issste: 751

Sedena: 217

Semar: 14

Casos estudiados: 74,680

Confirmados: 40,827

Descartados: 33,853

Cuadro leve: 8,849

Pacientes activos: 1,487

Pacientes en seguimiento terminado: 7,362

Curados: 28,344

Hospitalizados: 330

Estables: 121

Graves: 160

Pacientes graves con ventilación mecánica invasiva: 49