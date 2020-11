Regidores le dan la espalda a "Pantico" Genesta y el ayuntamiento no tiene dinero para pagar los aguinaldos.

Empalme, Sonora.- El pago de aguinaldos para el personal que labora en el Ayuntamiento de Empalme se encuentra en riesgo, todo debido a que el Cabildo no se pone de acuerdo y no sesiona para que se pueda solicitar el crédito correspondiente y cubrir ese compromiso de ley.

Una fuente cercana al Ayuntamiento de la ciudad rielera, reveló que el problema estriba en que el tiempo ya está ‘encima’ y los regidores no se ponen de acuerdo para sesionar y solicitar un crédito o lo que sea necesario para que se puedan pagar los aguinaldos.

Citó que mientras no se pongan de acuerdo y no se reúnan, no se podrá conseguir el dinero, y entonces más de 500 empleados, entre policías, de servicios públicos, jubilados y pensionados, administrativos, funcionarios y los propios regidores, se van a quedar sin el pago de esta prestación, ya que el municipios no cuenta con el dinero para cubrirlo.

Mencionó que las sesiones no se han podido celebrar debido a que no asisten cinco de los doce integrantes de Cabildo, entre ellos cuatro regidores y la síndica, lo que redunda en que no avancen los temas que tienen pendientes de tratar.

Pero lo preocupante en estos momentos es que se acorta el tiempo y no se gestiona el dinero para el pago de aguinaldos, lo que mantiene llenos de incertidumbre a todos los empleados.