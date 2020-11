Acusan a "Pantico Genesta de pagos con sobreprecios a empresas "fantasmas".

Guaymas, Sonora.- La síndico y cuatro regidores del Ayuntamiento de Empalme hicieron público este martes el desfalco que se viene practicando en las arcas municipales, en acciones que encabeza el mismo presidente municipal Miguel Francisco Javier Genesta Sesma, en complicidad con varios funcionarios de su administración.

El conferencia de prensa celebrada este día en conocido hotel de este puerto, la síndico Adriana Margarita Pacheco Espinoza expuso de entrada que la intención de este Ayuntamiento era trabajar con transparencia y de cara a la ciudadanía.

Lamentó que los principios de la 4T de no robar, no mentir y no traicionar, pues en esta administración municipal ha permeado la corrupción, con obras con sobreprecios, facturas de empresas “factureras”, cuyo domicilios fiscales son locales cerrados.

Por su parte, el regidor Eliu León Acosta expuso el desorden que se tiene en las finanzas del municipio, donde se realizan pagos a empresas “factureras” por cobros exorbitantes y con cheques que recibe el mismo presidente municipal para su cobro.

Por su parte, el también regidor Roberto Romero Guerrero indicó que tuvieron que recurrir al Instituto de Transparencia para lograr la documentación que requerían sobre los manejos turbios en la Tesorería Municipal.

Fue de esta manera como detectaron desvíos de recursos por entre 8 y 10 millones de pesos, mediante facturas expedidas por ocho empresas y cuyos cheques de pago – en lugar de transferencias – ha recibido el propio alcalde Genesta Sesma.

Indicaron asimismo que ya han presentado algunas denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción, ante autoridades electorales, y que además presentarán otras, ahora con las pruebas logradas a través del Instituto Sonorense de Transparencia Informativa (ISTAI).

Ejemplificó el caso de una factura ya pagada por el Ayuntamiento de Empalme, donde se cubrió un monto de más de siete mil pesos por materiales de PVC, cuando un presupuesto de los mismos artículos apenas rebasa los 800 pesos.

El regidor Rafael Cacheux Salas lamentó la situación que prevalece al interior de la administración del alcalde Miguel Francisco Javier Genesta Sesma.

En conjunto, rechazaron que ellos mantengan paralizado al Ayuntamiento de Empalme, pues incluso se les ha señalado se obstaculizar el trámite para un préstamo, a

fin de poder cubrir el aguinaldo a funcionarios y empleados de la Comuna, cuando en el presupuesto para este año está considerada una partida para ello.