Acuerdan más severidad en negocios donde no se utilice el cubrebocas.

Empalme.- Medidas que van hasta el cierre de los establecimientos comerciales en los que se permita el ingreso de personas sin cubrebocas o que el o los empleados no lo utilicen, se acordó en la reunión que el Comité Municipal de Salud celebró la mañana de este miércoles.

Para ello se van a realizar recorridos frecuentes por la zona comercial para verificar que se cumpla con esta disposición, encaminada a neutralizar los riesgos de más contagios de Covid-19.

La doctora Brisa Félix Morales, directora de Salud Municipal, invocó la necesidad de ser más estrictos con las medidas que desde hace tiempo dictaron las autoridades sanitarias en el país y el Estado, para de esa manera crear conciencia entre la población sobre la necesidad de cumplir con los protocolos de seguridad para evitar contagios de este virus que ha cobrado más del millón de vidas en todo el mundo.

Dijo que nadie debe de andar sin cubrebocas en la vía pública, y eso incluye que ninguna persona debe de estar dentro de un establecimiento comercial sin portarlo, ya sea empleado o cliente.

“Esto ya no es un exhorto ni una invitación; es una exigencia y se debe de cumplir, porque de lo contrario ya se actuará con mano dura”, expresó.

En representación del alcalde Miguel Francisco Javier Genesta Sesma, el jefe de personal, Javier Antonio Castillo Merel, indicó que la misma disposición aplica para el tianguis dominical, en donde igual se debe de cumplir restrictamente con el uso de cubrebocas.

Advirtió que aquellos comerciantes que no utilicen el cubrebocas serán retirados del lugar, en tanto se exhorta que a los clientes que no los porten no se les venda, así como aplicarse gel antibacterial en las manos.

Posterior a la reunión, los integrantes del Comité se trasladaron al Mercado Municipal Centro, en donde sostuvieron una reunión con los locatarios para darles a conocer el endurecimiento de las medidas.

Presentes estuvieron Isis Rodríguez Berkowitz, titular de Coesprisson; Iván Ruiz, director del Centro de Salud Urbano de Empalme; José Eduardo Toledo Quintero, en representación de la empresa Tetakawi, entre otros.